Кулеба сказал посланнику Си Цзиньпина: Не будет заморозки конфликта или потери территорий

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с посланником Китая по "политическому урегулированию" войны РФ против Украины Ли Хуэйем в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

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Ведомство заявляет, что Ли посетил Украину 16 и 17 мая по поручению главы КНР Си Цзиньпина , которое тот дал ему после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским

На встрече Кулеба и китайский дипломат обсудили взаимодействие Украины и КНР, а также пути прекращения войны РФ против Украины.

Глава МИД подчеркнул, что Украина не примет никаких предложений, которые предусматривают потерю территорий или замораживание конфликта.

Также Ли может встретиться с Зеленским. Помимо Украины китайский дипломат посетит Польшу, Францию и Германию.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции относительно войні России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Недавно Киев и Пекин сообщили о переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина – украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.

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