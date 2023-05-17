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Кулеба сказал посланнику Си Цзиньпина: Не будет заморозки конфликта или потери территорий

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 19:03
Кулеба сказал посланнику Си Цзиньпина: Не будет заморозки конфликта или потери территорий - Фото
Дмитрий Кулеба и Ли Хуэй в Киеве (фото: МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с посланником Китая по "политическому урегулированию" войны РФ против Украины Ли Хуэйем в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Ведомство заявляет, что Ли посетил Украину 16 и 17 мая по поручению главы КНР Си Цзиньпина, которое тот дал ему после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским
На встрече Кулеба и китайский дипломат обсудили взаимодействие Украины и КНР, а также пути прекращения войны РФ против Украины. 

Глава МИД подчеркнул, что Украина не примет никаких предложений, которые предусматривают потерю территорий или замораживание конфликта. 

Также Ли может встретиться с Зеленским. Помимо Украины китайский дипломат посетит Польшу, Францию и Германию. 

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции относительно войні России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Недавно Киев и Пекин сообщили о переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина – украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.

Читайте также: Китай направил в Украину Ли Хуэйя. Он был послом в России 10 лет и имеет награды от Путина

Дмитрий Гриниченко
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Китайвойнапереговорыдмитрий кулебаЛи Хуэй
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