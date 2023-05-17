Кулеба сказал посланнику Си Цзиньпина: Не будет заморозки конфликта или потери территорий
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с посланником Китая по "политическому урегулированию" войны РФ против Украины Ли Хуэйем в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба МИД.
Глава МИД подчеркнул, что Украина не примет никаких предложений, которые предусматривают потерю территорий или замораживание конфликта.
Также Ли может встретиться с Зеленским. Помимо Украины китайский дипломат посетит Польшу, Францию и Германию.
Недавно Киев и Пекин сообщили о переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина – украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.
Глава государства объяснил Си, почему Китай не должен давать оружие России: Это продлевает войну.
Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место было свободным с 2021 года.
- Он сказал Си Цзиньпину, что Украина освободит Крым и все земли, и напомнил о "едином Китае".
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