Зеленский может встретиться с посланником Китая сегодня. У него заявили: Без компромиссов
Президент Владимир Зеленский может встретиться с посланником Китая по "политическом урегулированию" войны 17 мая. Об этом сообщило агенство AFP со ссылкой на неназванных украинских чиновников, передает France 24.
По их словам, личная встреча Зеленского и Ли возможна во второй половине дня 17 мая.
Один из высокопоставленных представителей украинского руководства подчеркнул, что завершить войну России против Украины компромиссом за счет Киева на получится.
Помимо Украины китайский дипломат посетит Польшу, Францию и Германию.
Ранее Киев и Пекин сообщили о переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина — украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.
Глава государства объяснил Си, почему Китай не должен давать оружие России: Это продлевает войну.
Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место было свободным с 2021 года.
- Он сказал Си Цзиньпину, что Украина освободит Крым и все земли, и напомнил о "едином Китае".
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