Зеленский может встретиться с посланником Китая сегодня. У него заявили: Без компромиссов

Президент Владимир Зеленский может встретиться с посланником Китая по "политическом урегулированию" войны 17 мая. Об этом сообщило агенство AFP со ссылкой на неназванных украинских чиновников, передает France 24.

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По их словам, личная встреча Зеленского и Ли возможна во второй половине дня 17 мая.

Один из высокопоставленных представителей украинского руководства подчеркнул, что завершить войну России против Украины компромиссом за счет Киева на получится.

Помимо Украины китайский дипломат посетит Польшу, Францию и Германию.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции относительно войні России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Ранее Киев и Пекин сообщили о переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина — украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.

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