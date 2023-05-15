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Reuters: В Киеве 16 мая ждут представителя Китая по "политическому урегулированию" войны

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 12:41
Reuters: В Киеве 16 мая ждут представителя Китая по
Ли Хуэй (Фото: ресурс оккупантов)

В Киеве 16 мая ожидают приезда специального представителя Китая по "политическому урегулированию" войны РФ против Украины Ли Хуэй. Об этом сообщило агенство Reuters со ссылкой на представителя украинского правительства.

По его словам, визит Ли Хуэя в Украину ожидается 16 и 17 мая.
Дополнительную информацию чиновник предоставлять отказался.
Представитель министерства иностранных дел КНР заявил, что подробности маршрута Ли будут опубликованы в "надлежащее время". 

Кроме Украины китайский дипломат посетит Польшу, Францию и Германию. 

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Ранее Киев и Пекин сообщили о переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина — украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.

Читайте также: Китай направил в Украину Ли Хуэйя. Он был послом в России 10 лет и имеет награды от Путина

Дмитрий Гриниченко
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войнаКитайпереговорыЛи Хуэй
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