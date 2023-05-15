Reuters: В Киеве 16 мая ждут представителя Китая по "политическому урегулированию" войны

В Киеве 16 мая ожидают приезда специального представителя Китая по "политическому урегулированию" войны РФ против Украины Ли Хуэй. Об этом сообщило агенство Reuters со ссылкой на представителя украинского правительства.

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По его словам, визит Ли Хуэя в Украину ожидается 16 и 17 мая.

Дополнительную информацию чиновник предоставлять отказался.

Представитель министерства иностранных дел КНР заявил, что подробности маршрута Ли будут опубликованы в "надлежащее время".

Кроме Украины китайский дипломат посетит Польшу, Францию и Германию.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Ранее Киев и Пекин сообщили о переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина — украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.

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