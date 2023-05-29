У МЗС Китаю прокоментували інформацію WSJ про переговори щодо територіальних поступок
Речниця МЗС Китаю, коментуючи публікацію Wall Street Journal про те, що представник КНР нібито пропонував західним лідерам план припинення вогню в Україні в обмін на її відмову від тимчасово окупованих територій, послалася на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби, в якій він спростував цю інформацію. Про це пише CNN.
"Міністр закордонних справ України публічно заявив, що він встановив контакти з усіма сторонами, і жодна з них не вказала, що спеціальний посланник Лі Хуей робив заяви, про які повідомляє Wall Street Journal", — сказала речниця МЗС Китаю Мао Нін у відповідь на прохання журналіста прокоментувати статтю WSJ.
Мао додала, що під час зустрічей з лідерами західних держав Лі детально висвітлив позицію Китаю та "досягнув більшого міжнародного консенсусу".
- 26 квітня стало відомо, що Лі Хуей стане представником Китаю, якого Пекін спрямує до України для "можливості політичного врегулювання" війни. Лі 10 років був послом у Росії.
- 16 та 17 травня Лі Хуей за дорученням глави КНР Сі Цзіньпіна відвідував Україну. Глава МЗС Кулеба на зустрічі з посланцем сказав, що Україна не прийме жодних варіантів, які передбачають втрату територій чи заморожування конфлікту.
- 26 травня The Wall Street Journal написала, що Лі Хуей "ніс чіткий сигнал: союзники США в Європі повинні заявити про свою автономію і закликати до негайного припинення вогню, залишивши Росії у володінні частини [території] свого меншого сусіда, які вона зараз окупує".
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