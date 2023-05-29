RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У МЗС Китаю прокоментували інформацію WSJ про переговори щодо територіальних поступок

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 15:32
У МЗС Китаю прокоментували інформацію WSJ про переговори щодо територіальних поступок - Фото
Лі Хуей (Фото - ЕРА)

Речниця МЗС Китаю, коментуючи публікацію Wall Street Journal про те, що представник КНР нібито пропонував західним лідерам план припинення вогню в Україні в обмін на її відмову від тимчасово окупованих територій, послалася на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби, в якій він спростував цю інформацію. Про це пише CNN.

"Міністр закордонних справ України публічно заявив, що він встановив контакти з усіма сторонами, і жодна з них не вказала, що спеціальний посланник Лі Хуей робив заяви, про які повідомляє Wall Street Journal", — сказала речниця МЗС Китаю Мао Нін у відповідь на прохання журналіста прокоментувати статтю WSJ.

Мао додала, що під час зустрічей з лідерами західних держав Лі детально висвітлив позицію Китаю та "досягнув більшого міжнародного консенсусу".

  • 26 квітня стало відомо, що Лі Хуей стане представником Китаю, якого Пекін спрямує до України для "можливості політичного врегулювання" війни. Лі 10 років був послом у Росії.
  • 16 та 17 травня Лі Хуей за дорученням глави КНР Сі Цзіньпіна відвідував Україну. Глава МЗС Кулеба на зустрічі з посланцем сказав, що Україна не прийме жодних варіантів, які передбачають втрату територій чи заморожування конфлікту.
  • 26 травня The Wall Street Journal написала, що Лі Хуей "ніс чіткий сигнал: союзники США в Європі повинні заявити про свою автономію і закликати до негайного припинення вогню, залишивши Росії у володінні частини [території] свого меншого сусіда, які вона зараз окупує".
Вадим Ребрина
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
китайЛі Хуей
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 