У МЗС Китаю прокоментували інформацію WSJ про переговори щодо територіальних поступок

Речниця МЗС Китаю, коментуючи публікацію Wall Street Journal про те, що представник КНР нібито пропонував західним лідерам план припинення вогню в Україні в обмін на її відмову від тимчасово окупованих територій, послалася на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби, в якій він спростував цю інформацію. Про це пише CNN.

"Міністр закордонних справ України публічно заявив, що він встановив контакти з усіма сторонами, і жодна з них не вказала, що спеціальний посланник Лі Хуей робив заяви, про які повідомляє Wall Street Journal", — сказала речниця МЗС Китаю Мао Нін у відповідь на прохання журналіста прокоментувати статтю WSJ.

Мао додала, що під час зустрічей з лідерами західних держав Лі детально висвітлив позицію Китаю та "досягнув більшого міжнародного консенсусу".

26 квітня стало відомо, що Лі Хуей стане представником Китаю, якого Пекін спрямує до України для "можливості політичного врегулювання" війни. Лі 10 років був послом у Росії.

16 та 17 травня Лі Хуей за дорученням глави КНР Сі Цзіньпіна відвідував Україну. Глава МЗС Кулеба на зустрічі з посланцем сказав, що Україна не прийме жодних варіантів, які передбачають втрату територій чи заморожування конфлікту.

26 травня The Wall Street Journal написала, що Лі Хуей "ніс чіткий сигнал: союзники США в Європі повинні заявити про свою автономію і закликати до негайного припинення вогню, залишивши Росії у володінні частини [території] свого меншого сусіда, які вона зараз окупує".

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