В МИД Китая прокомментировали информацию WSJ о переговорах по территориальным уступкам

Спикер МИД Китая, комментируя публикацию Wall Street Journal о том, что представитель КНР якобы предлагал западным лидерам план прекращения огня в Украине в обмен на ее отказ от временно оккупированных территорий, сослалась на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в котором он опроверг эту информацию. Об этом пишет CNN.

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"Министр иностранных дел Украины публично заявил, что он установил контакты со всеми сторонами, и ни одна из них не указала, что специальный посланник Ли Хуэй делал заявления, о которых сообщает Wall Street Journal", – сказала спикер МИД Китая Мао Нин в ответ на просьбу журналиста прокомментировать статью WSJ.

Мао добавила, что во время встреч с лидерами западных государств Ли подробно осветил позицию Китая и "достиг большего международного консенсуса".

26 апреля стало известно, что Ли Хуэй станет представителем Китая, которого Пекин направит в Украину для "возможности политического урегулирования" войны. Ли 10 лет был послом в России.

16 и 17 мая Ли Хуэй по поручению главы КНР Си Цзиньпина посещал Украину. Глава МИД Кулеба на встрече с посланником сказал, что Украина не примет никаких вариантов, предусматривающих потерю территорий или замораживание конфликта.

26 мая The Wall Street Journal написала, что Ли Хуэй "нес четкий сигнал: союзники США в Европе должны заявить о своей автономии и призвать к немедленному прекращению огня, оставив России во владении части [территории] своего младшего соседа, которые она сейчас оккупирует".

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