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Кулеба: Переговоры с эмиссаром Китая о территориальных уступках РФ никто в Европе не вел

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2023, 17:29
Кулеба: Переговоры с эмиссаром Китая о территориальных уступках РФ никто в Европе не вел - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото - скриншот из видео)

Украина не нашла подтверждений сообщению The Wall Street Journal, что посланник Китая по "урегулированию" войны в ходе визитов в страны Европы якобы призывал оставить за Россией временно оккупированные ею территории. Об этом сказал в видеобрифинге глава МИД Дмитрий Кулеба

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Министр сообщил, что он "немедленно связался со своими коллегами в тех столицах, которые он (спецпредставитель Китая. – Ред.) посещал, и ни один из них не подтверждает, что озвучивалось нечто подобное либо велись переговоры о том, чтобы признать за Россией территории, на которых сейчас Россия находится в Украине".

Кулеба также сказал, что "не нужно реагировать эмоционально на каждую публикацию".

"Мы контролируем процесс, никто за нашей спиной, за спиной Украины, ничего против нас делать не будет", – сказал он.

Министр также заверил, что Украина будет продолжать вести диалог с Китаем как с "важным собеседником", и что этот диалог будет вестись исходя из трех базовых принципов: взаимное уважение к территориальной целостности, никакие предложения о территориальных уступках в принципе рассматриваться не будут, как и предложения "заморозить конфликт".

"Украина добьется победы. Это принципиальная позиция, и мы исходим исключительно из таких принципиальных оснований", – подчеркнул Кулеба. 

Как сообщала 26 мая The Wall Street Journal, спецпредставитель Китая Ли Хуэй  "нес четкий сигнал: союзники США в Европе должны заявить о своей автономии и призвать к немедленному прекращению огня, оставив России во владении части [территории] своего меньшего соседа, которые она сейчас оккупирует".

  • 26 апреля стало известно, что Ли Хуэй станет представителем Китая, которого Пекин направит в Украину для "возможности политического урегулирования" войны. Хуэй 10 лет был послом в России.
  • 16 и 17 мая Ли Хуэй по поручению главы КНР Си Цзиньпина посещал Украину. Глава МИД Кулеба на встрече с посланником сказал ему, что Украина не примет никаких вариантов, которые предполагают потерю территорий или замораживание конфликта.
  • По итогам встречи Ли Хуэйя с президентом Зеленским 18 мая МИД Китая опубликовало отчет, в котором сообщило, что Украине и России "надо начать с себя" для начала мирных переговоров.
Сергей Бережной
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Китайпереговорыдипломатиядмитрий кулеба
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