Кулеба: Переговори з емісаром Китаю про територіальні поступки РФ ніхто в Європі не вів

Україна не знайшла підтверджень повідомленню The Wall Street Journal, що посланець Китаю щодо "врегулювання" війни під час візитів до країн Європи нібито закликав залишити за Росією тимчасово окуповані нею території. Про це сказав у відеобрифінгу глава МЗС Дмитро Кулеба.

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Міністр повідомив, що він "негайно зв'язався зі своїми колегами у тих столицях, які він (спецпредставник Китаю. – Ред.) відвідував, і жоден з них не підтверджує, що озвучувалося щось подібне або велися переговори про те, щоб визнати за Росією території, на яких зараз Росія перебуває в Україні".

Кулеба також сказав, що "не потрібно емоційно реагувати на кожну публікацію".

"Ми контролюємо процес, ніхто за нашою спиною, за спиною України нічого проти нас робити не буде", – сказав він.

Міністр також запевнив, що Україна продовжуватиме вести діалог з Китаєм як з "важливим співрозмовником", і що цей діалог вестиметься виходячи з трьох базових принципів: взаємна повага до територіальної цілісності, жодні пропозиції щодо територіальних поступок у принципі не розглядатимуться, як і пропозиції "заморозити конфлікт".

"Україна доб'ється перемоги. Це принципова позиція. і ми виходимо виключно з таких принципових підстав", – наголосив Кулеба.

Як повідомляла 26 травня The Wall Street Journal, спецпредставник Китаю Лі Хуей "ніс чіткий сигнал: союзники США в Європі повинні заявити про свою автономію і закликати до негайного припинення вогню, залишивши Росії у володінні частини [території] свого меншого сусіда, які вона зараз окупує".

26 квітня стало відомо, що Лі Хуей стане представником Китаю, якого Пекін спрямеє до України для "можливості політичного врегулювання" війни. Хуей 10 років був послом у Росії.

16 та 17 травня Лі Хуей за дорученням глави КНР Сі Цзіньпіна відвідував Україну. Глава МЗС Кулеба на зустрічі з посланцем сказав йому, що Україна не прийме жодних варіантів, які передбачають втрату територій чи заморожування конфлікту.

За підсумками зустрічі Лі Хуейя з президентом Зеленським 18 травня МЗС Китаю опублікувало звіт, в якому повідомило, що Україні та Росії "треба розпочати з себе" для початку мирних переговорів.

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