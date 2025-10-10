Суд узяв під варту прокурора Офісу генпрокурора, якого підозрюють у підбуренні до підкупу
Прокурора Офісу генпрокурора України, якого підозрюють у нібито підбуренні до підкупу, взяли під варту. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
10 жовтня у Вищому антикорупційному суді відбулося засідання, під час якого суддя погодив запобіжний захід, запропонований прокурором САП. Також він призначив альтернативу – внесення застави у розмірі понад 4 млн грн.
Прокурора ОГП підозрюють в тому, що він разом з двома адвокатами нібито підбурювали фігуранта одного з кримінальних проваджень Національного антикорупційного бюро дати $3,5 млн хабаря за закриття справи на підставі "правок Лозового".
Про викриття стало відомо 9 жовтня. В ОГП одразу прокоментували обшуки у працівників і затримання одного з них. Як з'ясувалося, один із прокурорів вивчає справу детектива НАБУ Магамедрасулова, тому обшуки викликали "сумніви в об'єктивності".
Того самого дня НАБУ повідомило прокурору про підозру та затримало його.
- 21 липня СБУ й ОГП заявили про викриття детектива НАБУ Магамедрасулова на веденні бізнесу в Росії. За версією слідства, він має контакти з представниками РФ і допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з державою-агресоркою.
- 22 серпня СБУ заявила про нові докази торгівлі посадовця НАБУ Магамедрасулова та його батька коноплями з Росією. А 16 вересня він отримав нову підозру.
- 8 серпня СБУ відповіла на заяви про "необґрунтованість" підозр детективам НАБУ й тиск і назвала їх спробою чинити публічний тиск на представників судової гілки влади.
