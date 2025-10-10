Суд узяв під варту прокурора Офісу генпрокурора, якого підозрюють у підбуренні до підкупу

Обшук у підозрюваного (Фото: НАБУ та САП)

Прокурора Офісу генпрокурора України, якого підозрюють у нібито підбуренні до підкупу, взяли під варту. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

10 жовтня у Вищому антикорупційному суді відбулося засідання, під час якого суддя погодив запобіжний захід, запропонований прокурором САП. Також він призначив альтернативу – внесення застави у розмірі понад 4 млн грн.

Прокурора ОГП підозрюють в тому, що він разом з двома адвокатами нібито підбурювали фігуранта одного з кримінальних проваджень Національного антикорупційного бюро дати $3,5 млн хабаря за закриття справи на підставі "правок Лозового".

Про викриття стало відомо 9 жовтня. В ОГП одразу прокоментували обшуки у працівників і затримання одного з них. Як з'ясувалося, один із прокурорів вивчає справу детектива НАБУ Магамедрасулова, тому обшуки викликали "сумніви в об'єктивності".

Того самого дня НАБУ повідомило прокурору про підозру та затримало його.