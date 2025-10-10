Суд взял под стражу прокурора Офиса генпрокурора, которого подозревают в попытке подкупа

Судья ВАКС принял решение взять прокурора под стражу с правом внесения залога более 4 млн грн

Обыск у подозреваемого (Фото: НАБУ и САП)

Прокурора Офиса генпрокурора Украины, которого подозревают в якобы подстрекательстве к подкупу, взяли под стражу. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

10 октября в Высшем антикоррупционном суде состоялось заседания, во время которого судья согласовал меру пресечения, предложенную прокурором САП. Также он назначил альтернативу – внесение залога в размере более 4 млн грн.

Прокурора ОГП подозревают в том, что он вместе с двумя адвокатами якобы подстрекали фигуранта одного из уголовных производств Национального антикоррупционного бюро дать $3,5 млн взятки за закрытие дела на основании "правок Лозового".

О разоблачении стало известно 9 октября. В ОГП сразу прокомментировали обыски у работников и задержание одного из них. Как оказалось, один из прокуроров изучает дело детектива НАБУ Магамедрасулова, поэтому обыски вызвали "сомнения в объективности".

В тот же день НАБУ сообщило прокурору о подозрении и задержало его.