Суд взял под стражу прокурора Офиса генпрокурора, которого подозревают в попытке подкупа
Прокурора Офиса генпрокурора Украины, которого подозревают в якобы подстрекательстве к подкупу, взяли под стражу. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.
10 октября в Высшем антикоррупционном суде состоялось заседания, во время которого судья согласовал меру пресечения, предложенную прокурором САП. Также он назначил альтернативу – внесение залога в размере более 4 млн грн.
Прокурора ОГП подозревают в том, что он вместе с двумя адвокатами якобы подстрекали фигуранта одного из уголовных производств Национального антикоррупционного бюро дать $3,5 млн взятки за закрытие дела на основании "правок Лозового".
О разоблачении стало известно 9 октября. В ОГП сразу прокомментировали обыски у работников и задержание одного из них. Как оказалось, один из прокуроров изучает дело детектива НАБУ Магамедрасулова, поэтому обыски вызвали "сомнения в объективности".
В тот же день НАБУ сообщило прокурору о подозрении и задержало его.
- 21 июля СБУ и ОГП заявили о разоблачении детектива НАБУ Магамедрасулова на ведении бизнеса в России. По версии следствия, он имеет контакты с представителями РФ и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с государством-агрессором.
- 22 августа СБУ заявила о новые доказательства торговли чиновника НАБУ Магамедрасулова и его отца коноплей с Россией. А 16 сентября он получил новое подозрение.
- 8 августа СБУ ответила на заявления о "необоснованности" подозрений детективам НАБУ и давлении и назвала их попыткой оказать публичное давление на представителей судебной ветви власти.
