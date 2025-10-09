НАБУ: Разоблачен сотрудник Офиса генпрокурора на взятке $3,5 млн. В ОГП выразили сомнение

В ОГП заявили, что один из прокуроров изучает дело детектива Магамедрасулова, поэтому обыски вызывают сомнения в объективности

Национальное антикоррупционное бюро заявило о разоблачении прокурора Офиса Генерального прокурора и адвокатов, которых подозревают в подстрекательстве к даче взятки в размере $3,5 млн. В ОГП прокомментировали и отметили, что эти действия вызывают сомнения в их объективности.

По данным НАБУ, средства предназначались якобы для дальнейшей передачи прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры и судьям Высшего антикоррупционного суда, чтобы они приняли решение закрыть уголовное производство, которое расследуют детективы НАБУ.

Следователи утверждают, что в период с 10 февраля по 18 сентября 2025 года адвокаты вступили в "преступный сговор" с прокурором ОГП и предложили подозреваемому в одном из дел НАБУ "решить его вопрос". Они должны были выступить посредниками в получении и передаче взятки, сумма которой за время переговоров выросла с $2 млн до $3,5 млн.

В НАБУ отметили, что деньги планировали передавать частями. На момент разоблачения прокурора и адвокатов они успели получить только $200 000.

В ОГП заявили, что обыски детективами НАБУ были проведены у двух прокуроров, один из которых входит в группу, которая исследует факты возможной противоправной деятельности детективов НАБУ, в частности руководителя одного из межрегиональных управлений Руслана Магамедрасулова.

"По странному совпадению, именно в разгар этого расследования против прокурора начинаются действия, которые вызывают обоснованные сомнения в их объективности. ... Утром по месту его жительства и на рабочем месте был проведен обыск, который завершился безрезультатно – никаких вещей или документов, имеющих процессуальное значение, не изъято", – отметили в ОГП.

По информации Офиса генпрокурора, в постановлении НАБУ сказано, что один из сотрудников ОГП действовал не в рамках служебных или процессуальных обязанностей. Действия другого сотрудника в постановлении не конкретизированы, как и его возможная причастность к коррупционным правонарушениям, а также основания проведения обыска.

"В этом контексте усматривается риск конфликта интересов и выборочного применения следственных механизмов со стороны детективов НАБУ и прокуроров САП. Это оставляет серьезные вопросы относительно истинных мотивов расследования и беспристрастности его участников", – отметили прокуроры.

В ОГП подчеркнули, что не поддерживают никаких форм давления на процесс политизации уголовного преследования или "охоты на ведьм", но заинтересованы в объективном установлении истины. В ведомстве ожидают официального предоставления материалов уголовного производства от НАБУ и САП для проведения внутренней проверки.

В случае, если подозрения будут подтверждены, ОГП обещает принять надлежащие меры в отношении своих сотрудников.

