НАБУ: Разоблачен сотрудник Офиса генпрокурора на взятке $3,5 млн. В ОГП выразили сомнение
Национальное антикоррупционное бюро заявило о разоблачении прокурора Офиса Генерального прокурора и адвокатов, которых подозревают в подстрекательстве к даче взятки в размере $3,5 млн. В ОГП прокомментировали и отметили, что эти действия вызывают сомнения в их объективности.
По данным НАБУ, средства предназначались якобы для дальнейшей передачи прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры и судьям Высшего антикоррупционного суда, чтобы они приняли решение закрыть уголовное производство, которое расследуют детективы НАБУ.
Следователи утверждают, что в период с 10 февраля по 18 сентября 2025 года адвокаты вступили в "преступный сговор" с прокурором ОГП и предложили подозреваемому в одном из дел НАБУ "решить его вопрос". Они должны были выступить посредниками в получении и передаче взятки, сумма которой за время переговоров выросла с $2 млн до $3,5 млн.
В НАБУ отметили, что деньги планировали передавать частями. На момент разоблачения прокурора и адвокатов они успели получить только $200 000.
В ОГП заявили, что обыски детективами НАБУ были проведены у двух прокуроров, один из которых входит в группу, которая исследует факты возможной противоправной деятельности детективов НАБУ, в частности руководителя одного из межрегиональных управлений Руслана Магамедрасулова.
"По странному совпадению, именно в разгар этого расследования против прокурора начинаются действия, которые вызывают обоснованные сомнения в их объективности. ... Утром по месту его жительства и на рабочем месте был проведен обыск, который завершился безрезультатно – никаких вещей или документов, имеющих процессуальное значение, не изъято", – отметили в ОГП.
По информации Офиса генпрокурора, в постановлении НАБУ сказано, что один из сотрудников ОГП действовал не в рамках служебных или процессуальных обязанностей. Действия другого сотрудника в постановлении не конкретизированы, как и его возможная причастность к коррупционным правонарушениям, а также основания проведения обыска.
"В этом контексте усматривается риск конфликта интересов и выборочного применения следственных механизмов со стороны детективов НАБУ и прокуроров САП. Это оставляет серьезные вопросы относительно истинных мотивов расследования и беспристрастности его участников", – отметили прокуроры.
В ОГП подчеркнули, что не поддерживают никаких форм давления на процесс политизации уголовного преследования или "охоты на ведьм", но заинтересованы в объективном установлении истины. В ведомстве ожидают официального предоставления материалов уголовного производства от НАБУ и САП для проведения внутренней проверки.
В случае, если подозрения будут подтверждены, ОГП обещает принять надлежащие меры в отношении своих сотрудников.
- 21 июля СБУ и ОГП заявили о разоблачении детектива НАБУ Магамедрасулова на ведении бизнеса в России. По версии следствия, он имеет контакты с представителями РФ и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с государством-агрессором.
- 22 августа СБУ заявила о новых доказательствах торговли чиновника НАБУ Магамедрасулова и его отца коноплей с Россией. А 16 сентября он получил новое подозрение.
- 8 августа СБУ ответила на заявления о "необоснованности" подозрений детективам НАБУ и давлении и назвала их попыткой оказать публичное давление на представителей судебной ветви власти.
- 8 сентября СБУ сообщила, что задержан "крот" в рядах НАБУ более 60 раз сливал данные заместителю охраны Януковича. В НАБУ ответили, что эти события происходили до его вступления в должность.
