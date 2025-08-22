СБУ нашла новые доказательства торговли чиновника НАБУ и его отца коноплей с Россией

Руслан Магамедрасулов в суде (Фото: Суспільне/Анна Самара)

Служба безопасности Украины показала новые доказательства, подтверждающие, что во время полномасштабной войны один из руководителей межрегиональных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро вместе с отцом вел незаконную торговлю с Россией. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Руслане Магамедрасулове и его отце Сентябре.

Чиновник выращивал техническую коноплю в Житомирской области и планировал ее продажу в российскую республику Дагестан.

Ранее СБУ публиковала запись разговора чиновника НАБУ, в которой он обсуждал условия продажи и обещал прислать потенциальному покупателю коммерческое предложение. Выводы экспертизы подтвердили, что на записи речь идет именно о торговле с Дагестаном.

Сейчас же правоохранители нашли в телефоне отца Магамедрасулова переписку с представителем одной из агрокомпаний Дагестана о продаже технической конопли. В частности, россиянин сообщал, что уже получил коммерческое предложение и просит как можно быстрее прислать актуальные сертификаты качества на продукцию.

Срочность он объяснил тем, что подходило к концу действие государственной программы России по возмещению расходов на выращивание технической конопли. Кроме этого, в разговоре он назвал имя лица, которое присылало ему коммерческое предложение, – оно совпадает с именем высокопоставленного чиновника НАБУ.

При анализе содержимого телефонов подозреваемых также были получены доказательства, что организацией незаконного бизнеса занимался именно сотрудник НАБУ, а его отец в основном выполнял указания сына и контролировал сельскохозяйственные процессы на месте.

Как отметили в СБУ, сотрудник НАБУ не только находил контакты для торговли с РФ, но и искал инвесторов для бизнеса. Соответствующая переписка была найдена в телефоне чиновника.

Также правоохранители установили, что Магамедрасулов старший был на постоянной связи с жителями Дагестана, а в 2023 году даже лично посетил Россию, несмотря на полномасштабную войну.

Кроме этого, как отмечают в СБУ, отец чиновника НАБУ вел переписку с народным депутатом-беглецом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко. По данным следствия, последний связан с российскими спецслужбами и имеет значительное влияние на деятельность НАБУ. В одной из переписок Магамедрасулов старший и нардеп договаривались о встрече на территории Евросоюза.

Переписка подозреваемого (скриншот СБУ)

О контактах Христенко с его сыном также стало известно из переписки. В частности, депутат жаловался, что не может дозвониться до него и просил посодействовать налаживанию контакта. В переписке он указал только первую букву имени – для конспирации.

Кроме этого, как отметили в СБУ, задокументированы факты связей отца чиновника НАБУ с представителями оккупационной власти на временно захваченных территориях Украины. В частности, с оккупантом в Горловке он обсуждал вопрос обновления регистрации своего оружия по законам террористической организации ДНР.

Сейчас продолжается досудебное расследование уголовного производства по факту пособничества государству-агрессору. Отец и сын-чиновник НАБУ получили подозрения и находятся под стражей. В СБУ отметили, что это дело касается исключительно отдельного сотрудника НАБУ и не имеет отношения к эффективной работе Бюро в целом.

Документы (Фото: СБУ)

