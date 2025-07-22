Суд арестовал одного из руководителей детективов НАБУ Магамедрасулова

Чиновника Национального антикоррупционного бюро отправили под стражу без права на залог

Заседание суда (Фото: ОГП)

Во вторник, 22 июля, суд в Киеве избрал меру пресечения одному из руководителей детективов Национального антикоррупционного бюро Руслану Магамедрасулову, которому инкриминируют пособничество государству-агрессору. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Печерский районный суд решил отправить чиновника под стражу до 16 сентября без права внесения залога.

Как передает корреспондент Суспильного, защита заявила, что решение незаконное и будет подавать апелляцию. Заседание состоялось в закрытом режиме. Прокурор и защита подали ходатайство о закрытом производстве, судья его удовлетворил.

Магамедрасулов – руководитель одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в Днепре координирует деятельность Бюро в прифронтовых Днепропетровской и Запорожской областях.

По данным следствия, подозреваемый координируя деятельность НАБУ в прифронтовых областях, поддерживал контакты с представителями экономического сектора России. Он способствовал незаконному экспорту технической конопли в Дагестан, выступая посредником между российскими покупателями и своим отцом, организовавшим нелегальное выращивание этой продукции.

21 июля СБУ и ОГП заявили о разоблачении Магамедрасулова на ведении бизнеса в России. По версии следствия, он имеет контакты с представителями РФ и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с государством-агрессором.

В тот же день еще троим сотрудникам бюро сообщили о подозрении в совершении ДТП с пострадавшими.

Также СБУ сообщила о задержании сотрудника Центрального аппарата НАБУ. Его подозревают в шпионаже в пользу России.