Кривонос о задержании в НАБУ: Не повод для уничтожения антикоррупционных органов
Задержание сотрудника Национального антикоррупционного бюро по подозрению в работе на российскую Федеральную службу безопасности не может быть основанием для уничтожения антикоррупционных органов и лишения их независимости. С таким заявлением на брифинге выступил начальник НАБУ Семен Кривонос, передает корреспондентка LIGA.net.
Он напомнил, что накануне у сотрудников бюро состоялось более 70 обысков.
"Мы приветствуем контрразведывательные мероприятия, которые проводятся Службой безопасности Украины, с уважением относимся к работе наших правоохранителей-коллег, но точно подчеркиваем, что подобные действия не могут быть основанием для уничтожения антикоррупционных институтов", – заявил Кривонос.
Чиновник добавил, что по каждому делу в отношении сотрудников бюро хотел бы увидеть доказательства. По его словам, бюро имеет объяснения по ряду упреков в отношении сотрудников.
"Но точно даже такие случаи, если они будут доказаны законным способом, не могут быть основанием для уничтожения антикоррупционных органов и лишения их независимости", – акцентировал Кривонос.
Также отдельно он упомянул о задержании сотрудника бюро по подозрению в работе на ФСБ России. Сейчас по данному факту проводится служебная проверка.
Кривонос заявил, что подпишет письмо с просьбой предоставить доступ к материалам уголовного производства с соответствующими доказательствами для принятия решения.
"Если факты подтвердятся, что человек действительно сотрудничал с органами страны-агрессора, мы, безусловно, примем соответствующее решение. Мы за самоочищение системы. Но это же не повод уничтожать антикоррупционную инфраструктуру", – сказал глава НАБУ, добавив, что предателей разоблачали в разных органах власти, в частности в СБУ, других правоохранительных органах и среди высших должностных лиц государства.
- 21 июля СБУ и ОГП начали "спецоперацию по нейтрализации российского влияния на НАБУ". Фото без блюра с обысков – здесь.
- НАБУ утверждает, что основаниями для следственных действий в большинстве случаев стало якобы участие отдельных лиц в ДТП. Однако некоторым инкриминируют возможные связи с Россией.
- В частности, одного из руководителей детективов НАБУ задержали по подозрению в ведении бизнеса в России.
- Еще трем сотрудникам бюро сообщили о подозрении в совершении ДТП с пострадавшими.
- Также СБУ сообщила о задержании сотрудника Центрального аппарата НАБУ. Его подозревают в шпионаже в пользу России.
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