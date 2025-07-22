Кривонос о задержании в НАБУ: Не повод для уничтожения антикоррупционных органов

Глава НАБУ хочет получить доступ к производству в отношении сотрудника, которого подозревают в работе на Россию

Семен Кривонос (Фото: пресс-служба НАБУ)

Задержание сотрудника Национального антикоррупционного бюро по подозрению в работе на российскую Федеральную службу безопасности не может быть основанием для уничтожения антикоррупционных органов и лишения их независимости. С таким заявлением на брифинге выступил начальник НАБУ Семен Кривонос, передает корреспондентка LIGA.net.

Он напомнил, что накануне у сотрудников бюро состоялось более 70 обысков.

"Мы приветствуем контрразведывательные мероприятия, которые проводятся Службой безопасности Украины, с уважением относимся к работе наших правоохранителей-коллег, но точно подчеркиваем, что подобные действия не могут быть основанием для уничтожения антикоррупционных институтов", – заявил Кривонос.

Чиновник добавил, что по каждому делу в отношении сотрудников бюро хотел бы увидеть доказательства. По его словам, бюро имеет объяснения по ряду упреков в отношении сотрудников.

"Но точно даже такие случаи, если они будут доказаны законным способом, не могут быть основанием для уничтожения антикоррупционных органов и лишения их независимости", – акцентировал Кривонос.

Также отдельно он упомянул о задержании сотрудника бюро по подозрению в работе на ФСБ России. Сейчас по данному факту проводится служебная проверка.

Кривонос заявил, что подпишет письмо с просьбой предоставить доступ к материалам уголовного производства с соответствующими доказательствами для принятия решения.

"Если факты подтвердятся, что человек действительно сотрудничал с органами страны-агрессора, мы, безусловно, примем соответствующее решение. Мы за самоочищение системы. Но это же не повод уничтожать антикоррупционную инфраструктуру", – сказал глава НАБУ, добавив, что предателей разоблачали в разных органах власти, в частности в СБУ, других правоохранительных органах и среди высших должностных лиц государства.