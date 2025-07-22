Кривонос будет работать над возвращением независимости НАБУ, если Зеленский подпишет закон
Семен Кривонос (Фото: пресс-служба НАБУ)

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос пообещал работать над возвращением независимости НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, если президент Владимир Зеленский все же подпишет закон №12414, поправки к которому отменяют независимость этих институтов. С соответствующим заявлением он выступил на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

Кривонос заявил, что 22 июля голосами 263 народных депутатов была уничтожена антикоррупционная инфраструктура.

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"То, что создавалось как запрос Евромайдана, как запрос общества, как запрос на борьбу с высокопоставленной коррупцией сегодня было уничтожено представителями, в частности "регионалов" в парламенте", — сказал он.

Глава НАБУ добавил, что за соответствующий закон также голосовали лица, которые имеют подозрения от бюро и САП. Он считает, что они действовали в условиях конфликта интересов, поддерживая документ.

"Фактически сейчас создается угроза и евроатлантическим стремлениям нашей страны. Два независимых института, НАБУ и САП, полностью переводятся в зависимый режим. Мы выступаем категорически против этого. Сейчас еще есть подпись президента Украины. Мы просим не подписывать этот законопроект, вернуть его с соответствующим вето", — отметил чиновник.

Кривонос подчеркнул, что НАБУ и САП создавались как органы, имеющие исключительную подследственность борьбы с высокопоставленной коррупцией, со всеми гарантиями независимости, и это одно из условий евроинтеграции Украины.

"Мы категорически осуждаем такие действия и обращаемся с просьбой не подписывать указанный законопроект", – резюмировал он.

Впоследствии, отвечая на уточняющий вопрос, что будет делать, если президент все же подпишет закон, Кривонос ответил: "Будем работать над возвращением независимости НАБУ и САП. Будем работать с партнерами. Будем убеждать. Будем делать свою работу и дальше. Ответственно, с открытым сердцем и в соответствии с законом".

По его словам, НАБУ и САП обращались к партнерам, когда в Telegram-каналах началась "грязная атака".

"Мы сразу же в течение нескольких месяцев общаемся, предупреждаем, у нас была информация, что что-то планируется по НАБУ и САП. Мы предупреждали, писали письма, обращались в соответствующие представительства, посольства, в международные организации", – уточнил чиновник.

Он отметил, что партнерам говорили, что такой сценарий развития событий может быть. В настоящее время коммуникация продолжается.

Кривонос считает, что гражданское общество и независимые медиа могут эту ситуацию исправить.

  • 22 июля Рада поддержала закон №12414, поправки к которому отменяют независимость НАБУ и САП. За решение проголосовали 263 нардепа.
  • В тот же день закон уже подписал спикер парламента Руслан Стефанчук, документ передали на подпись главы государства.
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