Кривонос будет работать над возвращением независимости НАБУ, если Зеленский подпишет закон

Семен Кривонос (Фото: пресс-служба НАБУ)

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос пообещал работать над возвращением независимости НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, если президент Владимир Зеленский все же подпишет закон №12414, поправки к которому отменяют независимость этих институтов. С соответствующим заявлением он выступил на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

Кривонос заявил, что 22 июля голосами 263 народных депутатов была уничтожена антикоррупционная инфраструктура.

"То, что создавалось как запрос Евромайдана, как запрос общества, как запрос на борьбу с высокопоставленной коррупцией сегодня было уничтожено представителями, в частности "регионалов" в парламенте", — сказал он.

Глава НАБУ добавил, что за соответствующий закон также голосовали лица, которые имеют подозрения от бюро и САП. Он считает, что они действовали в условиях конфликта интересов, поддерживая документ.

"Фактически сейчас создается угроза и евроатлантическим стремлениям нашей страны. Два независимых института, НАБУ и САП, полностью переводятся в зависимый режим. Мы выступаем категорически против этого. Сейчас еще есть подпись президента Украины. Мы просим не подписывать этот законопроект, вернуть его с соответствующим вето", — отметил чиновник.

Кривонос подчеркнул, что НАБУ и САП создавались как органы, имеющие исключительную подследственность борьбы с высокопоставленной коррупцией, со всеми гарантиями независимости, и это одно из условий евроинтеграции Украины.

"Мы категорически осуждаем такие действия и обращаемся с просьбой не подписывать указанный законопроект", – резюмировал он.

Впоследствии, отвечая на уточняющий вопрос, что будет делать, если президент все же подпишет закон, Кривонос ответил: "Будем работать над возвращением независимости НАБУ и САП. Будем работать с партнерами. Будем убеждать. Будем делать свою работу и дальше. Ответственно, с открытым сердцем и в соответствии с законом".

По его словам, НАБУ и САП обращались к партнерам, когда в Telegram-каналах началась "грязная атака".

"Мы сразу же в течение нескольких месяцев общаемся, предупреждаем, у нас была информация, что что-то планируется по НАБУ и САП. Мы предупреждали, писали письма, обращались в соответствующие представительства, посольства, в международные организации", – уточнил чиновник.

Он отметил, что партнерам говорили, что такой сценарий развития событий может быть. В настоящее время коммуникация продолжается.

Кривонос считает, что гражданское общество и независимые медиа могут эту ситуацию исправить.