Кривонос пообіцяв працювати над поверненням незалежності НАБУ, якщо Зеленський підпише закон

Семен Кривонос (Фото: пресслужба НАБУ)

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос пообіцяв працювати над поверненням незалежності НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, якщо президент Володимир Зеленський все ж підпише закон №12414, правки до якого скасовують незалежність цих інститутів. З відповідною заявою він виступив на брифінгу, передає кореспондентка LIGA.net.

Кривонос заявив, що 22 липня голосами 263 народних депутатів було знищено антикорупційну інфраструктуру.

"Те, що створювалось як запит Євромайдану, як запит суспільства, як запит на боротьбу з високопосадовою корупцією сьогодні було знищено представниками, зокрема "регіоналів" у парламенті", – сказав він.

Глава НАБУ додав, що за відповідний закон також голосували особи, які мають підозри від бюро та САП. Він вважає, що вони діяли в умовах конфлікту інтересів, підтримуючи документ.

"Фактично зараз створюється загроза і євроатлантичним прагненням нашої країни. Дві незалежні інституції, НАБУ і САП, повністю переводяться в залежний режим. Ми виступаємо категорично проти цього. Зараз ще є підпис президента України. Ми просимо не підписувати цей законопроєкт, повернути його з відповідним вето", – зазначив посадовець.

Кривонос наголосив, що НАБУ та САП створювалися як органи, які мають виключну підслідність боротьби з високопосадовою корупцією, з усіма гарантіями незалежності, і це одна з умов євроінтеграції України.

"Ми категорично засуджуємо такі дії й звертаємося з проханням не підписувати зазначений законопроєкт", – резюмував він.

Згодом, відповідаючи на уточнювальне питання, що буде робити, якщо президент все ж підпише закон, Кривонос відповів: "Будемо працювати над поверненням незалежності НАБУ та САП. Будемо працювати з партнерами. Будемо переконувати. Будемо робити свою роботу й надалі. Відповідально, з відкритим серцем та відповідно до закону".

За його словами, НАБУ та САП зверталися до партнерів, коли в Telegram-каналах розпочалася "брудна атака".

"Ми одразу ж протягом кількох місяців комунікуємо, попереджаємо, у нас була інформація, що щось планується по НАБУ та САП. Ми попереджали, писали листи, зверталися до відповідних представництв, посольств, в міжнародні організації", – уточнив посадовець.

Він зазначив, що партнерам говорили, що такий сценарій розвитку подій може бути. Наразі комунікація продовжується.

Кривонос вважає, що громадянське суспільство та незалежні медіа можуть цю ситуацію виправити.