Рада скасувала незалежність НАБУ і САП – закон уже передали Зеленському

Рада скасувала незалежність НАБУ і САП – закон уже передали Зеленськомудоповнено оновлено
Верховна Рада підтримала закон №12414, правки до якого скасовують незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це стало відомо з трансляції нардепа від Голосу Ярослава Железняка.
За рішення проголосували 263 нардепи. Проти висловилися 13, утрималися стільки ж, не голосували взагалі 35 обранців. За фракціями й групами: керівна Слуга народу дала 185 голосів, Платформа за життя та мир і Відновлення України (колишня заборонена ОПЗЖ) – по 18 і 9 відповідно, Довіра – 17, Батьківщина – 15, За майбутнє – 10, Євросолідарність – 3, Голос – 1.
Правки до законопроєкту передбачають узалежнення Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури від генерального прокурора.
Ці правки розширюють повноваження генпрокурора щодо антикорупційних органів:
→ тепер він може бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;
→ надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ;
→ передоручати справи будь-яким прокурорам;
→ передоручати розслідування справ, що належать до підслідності НАБУ, іншим органам.
ДОПОВНЕНО. Нардеп від Слуги народу, член оборонного комітету Федір Веніславський повідомив LIGA.net, що з цими правками САП точно втратила незалежність, а щодо НАБУ "буде видно протягом кількох місяців".
Щодо того, чи є це загрозою вступу до Євросоюзу, обранець відповів: "Потрібно проаналізувати". Веніславський є фахівцем з конституційного права й має ступінь кандидата юридичних наук.
ОНОВЛЕНО. Закон уже підписав спікер парламенту Руслан Стефанчук, документ передано на підпис главі держави Володимиру Зеленському.
На ситуацію з обшуками у співробітників НАБУ вже відреагувала Група послів Великої сімки: основні фінансові донори України мають "серйозні занепокоєння" і хочуть поговорити з керівництвом уряду.
- Уранці 21 липня СБУ та Офіс генпрокурора почали "спецоперацію з нейтралізації російського впливу на НАБУ". Одного з керівників детективів НАБУ затримали за підозрою у веденні бізнесу в РФ. Також затримано працівника Центрального апарату відомства, який, за версією слідства, шпигував на користь Москви. Стосовно одного з фігурантів НАБУ заявило, що раніше перевірка СБУ не виявила доказів його співпраці з колишнім українським посадовцем, який перейшов на бік окупантів.
- Також підозру отримав нардеп від забороненої ОПЗЖ Христенко – правоохоронці заявили, що він був старшим агентом ФСБ і впливав на НАБУ. Служба безпеки заявила, що в родичів нардепа знайшли секретні документи НАБУ.
- Загалом НАБУ повідомило про 70 обшуків у щонайменше 15 своїх працівників. Паралельно з СБУ та ОГП Держбюро розслідувань вручило три підозри працівникам НАБУ за участь в аваріях у 2021-му та 2023 роках.
- Синхронно з цим СБУ провела перевірку виконання закону про державну таємницю в САП. Остання заявляла, що СБУ отримала доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також про спецоперації, які САП проводить із НАБУ. У Службі безпеки заперечили цю інформацію і заявили, що "перевірка не передбачає ознайомлення зі змістом таких документів в цілому".
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