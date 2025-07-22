Рада скасувала незалежність НАБУ і САП – закон уже передали Зеленському

Парламент підтримав закон, який робить антикорупційні органи залежними від генпрокурора

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Верховна Рада підтримала закон №12414, правки до якого скасовують незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це стало відомо з трансляції нардепа від Голосу Ярослава Железняка.

За рішення проголосували 263 нардепи. Проти висловилися 13, утрималися стільки ж, не голосували взагалі 35 обранців. За фракціями й групами: керівна Слуга народу дала 185 голосів, Платформа за життя та мир і Відновлення України (колишня заборонена ОПЗЖ) – по 18 і 9 відповідно, Довіра – 17, Батьківщина – 15, За майбутнє – 10, Євросолідарність – 3, Голос – 1.

Правки до законопроєкту передбачають узалежнення Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури від генерального прокурора.

Кандидатуру генпрокурора обирає президент, після цього за неї голосує парламент. Керівники НАБУ і САП обираються конкурсними комісіями за участю представників і української влади, і міжнародних партнерів. Переможця відкритого конкурсу в САП призначає генпрокурор, у НАБУ – Кабінет міністрів.

Ці правки розширюють повноваження генпрокурора щодо антикорупційних органів:

→ тепер він може бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

→ надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ;

→ передоручати справи будь-яким прокурорам;

→ передоручати розслідування справ, що належать до підслідності НАБУ, іншим органам.

ДОПОВНЕНО. Нардеп від Слуги народу, член оборонного комітету Федір Веніславський повідомив LIGA.net, що з цими правками САП точно втратила незалежність, а щодо НАБУ "буде видно протягом кількох місяців".

Щодо того, чи є це загрозою вступу до Євросоюзу, обранець відповів: "Потрібно проаналізувати". Веніславський є фахівцем з конституційного права й має ступінь кандидата юридичних наук.

ОНОВЛЕНО. Закон уже підписав спікер парламенту Руслан Стефанчук, документ передано на підпис главі держави Володимиру Зеленському.