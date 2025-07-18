Нова прем'єрка Свириденко прокоментувала ліквідацію Мін'єдності

Прем'єрка заявила, що питання єдності і є соціальною політикою. Співрозмовник LIGA.net заявляв, що була проблема з кадрами і грошима

Юлія Свириденко (Фото: ANGELO CARCONI / EPA)

Нова прем'єр-міністерка Юлія Свириденко назвала органічним приєднання Міністерства національної єдності до Міністерства соціальної політики, передає Суспільне.

"Більшість з нас розуміє, що питання єдності — це і є соціальна політика. Як і Міністерство ветеранів. Водночас під час війни ветерани повинні бути пріоритетом, і тому потрібне окреме Міністерство ветеранів. А Міністерство єдності органічно буде доєднано до міністерства соціальної політики", – заявила політикиня.

Наприкінці червня співрозмовник LIGA.net у керівній фракції Слуга народу повідомляв, що Мін'єдності планують ліквідувати, оскільки на нього немає ні грошей, ні людей. Цю ж інформацію анонімно підтверджували й співробітники відомства.

Серед завдань вже ліквідованого міністерства було забезпечення прав та інтересів українців, які виїхали за кордон, та "створення умов для їх добровільного повернення" на Батьківщину.

Це відомство виникло після перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на початку грудня 2024 року і проіснувало сім з половиною місяців.