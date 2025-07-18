Нова прем'єрка Свириденко прокоментувала ліквідацію Мін'єдності
Нова прем'єр-міністерка Юлія Свириденко назвала органічним приєднання Міністерства національної єдності до Міністерства соціальної політики, передає Суспільне.
"Більшість з нас розуміє, що питання єдності — це і є соціальна політика. Як і Міністерство ветеранів. Водночас під час війни ветерани повинні бути пріоритетом, і тому потрібне окреме Міністерство ветеранів. А Міністерство єдності органічно буде доєднано до міністерства соціальної політики", – заявила політикиня.
Наприкінці червня співрозмовник LIGA.net у керівній фракції Слуга народу повідомляв, що Мін'єдності планують ліквідувати, оскільки на нього немає ні грошей, ні людей. Цю ж інформацію анонімно підтверджували й співробітники відомства.
Серед завдань вже ліквідованого міністерства було забезпечення прав та інтересів українців, які виїхали за кордон, та "створення умов для їх добровільного повернення" на Батьківщину.
Це відомство виникло після перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на початку грудня 2024 року і проіснувало сім з половиною місяців.
- Екскерівника Мін'єдності Чернишова підозрюють в участі у корупційній земельній схемі у бутність його на посаді міністра розвитку громад та територій.
- Наразі суд обрав йому запобіжний захід – 120 млн грн застави та процесуальні зобов'язання на два місяці. За даними Схем, цю суму внесли частинами його дружина, приватна фірма, створена у квітні 2025 року, і менеджерка однієї з компаній-забудовників.
- На початку липня, за два тижні до оновлення уряду, суд вирішив не відсторонювати Чернишова від посади міністра. За даними Української правди, тодішній прем'єр Шмигаль надіслав листа адвокату Чернишова, де пояснювалося, що у деяких повноваженнях міністра не можна замінити. Цей документ захист використав у суді як аргумент проти відсторонення.
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