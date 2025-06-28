"Нема ні грошей, ні людей". Очолюване Чернишовим міністерство планують ліквідувати – джерело

Інформацію анонімно підтвердили й в самому відомстві, але остаточного рішення поки що немає, зазначив співрозмовник

Олексій Чернишов (Фото: Facebook посадовця)

Міністерство національної єдності, яке очолює підозрюваний у корупції віцепрем'єр Олексій Чернишов, планують ліквідувати через проблеми з фінансуванням та кадрами. Про це повідомив співбесідник LIGA.net для тексту про можливе перезавантаження Кабінету міністрів.

На Мін'єдності немає ні грошей, ні людей, зауважив співрозмовець.

За його даними, на основі цього міністерства або створять агенцію, або приєднають його до Міністерства розвитку громад та територій.

Проте остаточного рішення щодо цього питання поки що немає, зазначив конфідент.

Цю ж інформацію LIGA.net анонімно підтвердили й працівники самого міністерства.