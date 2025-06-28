"Нема ні грошей, ні людей". Очолюване Чернишовим міністерство планують ліквідувати – джерело
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Маріам Оганнисян
спеціальна кореспондентка LIGA.net
Міністерство національної єдності, яке очолює підозрюваний у корупції віцепрем'єр Олексій Чернишов, планують ліквідувати через проблеми з фінансуванням та кадрами. Про це повідомив співбесідник LIGA.net для тексту про можливе перезавантаження Кабінету міністрів.
На Мін'єдності немає ні грошей, ні людей, зауважив співрозмовець.
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За його даними, на основі цього міністерства або створять агенцію, або приєднають його до Міністерства розвитку громад та територій.
Проте остаточного рішення щодо цього питання поки що немає, зазначив конфідент.
Цю ж інформацію LIGA.net анонімно підтвердили й працівники самого міністерства.
- Главу Мін'єдності Чернишова підозрюють в участі у корупційній земельній схемі у бутність його роботи на посаді міністра розвитку громад та територій. Слідство заявляє, що топпосадовець створив умови для передання земельної ділянки державному підприємству, яке потім уклало інвестиційні договори на її забудову. Водночас землю та будівлі на ній оцінили майже вп'ятеро дешевше від ринкової вартості (детальніше про цю справу читайте тут).
- Суд обрав уже Чернишову запобіжний захід – ~120 млн грн застави та процесуальні зобов'язання на два місяці.
- Напередодні отримання підозри топчиновник прибув до України з закордонного відрядження. У медіа ширились дані, що він нібито не збирається повертатися через антикорупційне розслідування проти себе, Чернишов же назвав таку інформацію "кампанією дискредитації".