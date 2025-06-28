Возглавляемое Чернышовым министерство планируют ликвидировать: две причины – источник

Информацию анонимно подтвердили и в самом ведомстве, но окончательного решения пока нет, отметил собеседник

Алексей Чернышов (Фото: Facebook чиновника)

Министерство национального единства, которое возглавляет подозреваемый в коррупции вице-премьер Алексей Чернышов, планируют ликвидировать из-за проблем с финансированием и кадрами. Об этом сообщил собеседник LIGA.net для статьи о возможной перезагрузке Кабинета министров.

На Минединства нет ни денег, ни людей, отметил собеседник.