Возглавляемое Чернышовым министерство планируют ликвидировать: две причины – источник
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
Мариам Оганнисян
специальный корреспондент LIGA.net
Министерство национального единства, которое возглавляет подозреваемый в коррупции вице-премьер Алексей Чернышов, планируют ликвидировать из-за проблем с финансированием и кадрами. Об этом сообщил собеседник LIGA.net для статьи о возможной перезагрузке Кабинета министров.
На Минединства нет ни денег, ни людей, отметил собеседник.
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По его данным, на базе этого министерства либо создадут агентство, либо присоединят его к Министерству развития общин и территорий.
Однако окончательного решения по этому вопросу пока нет, отметил конфидент.
Эту же информацию LIGA.net анонимно подтвердили и сотрудники самого министерства.
- Глава Минединства Чернышов подозревается в участии в коррупционной схеме, связанной с землей, во время работы на посту министра развития громад и территорий. Следствие утверждает, что высокопоставленный чиновник создал условия для передачи земельного участка государственному предприятию, которое затем заключило инвестиционные договоры на его застройку. При этом земля и здания на ней были оценены почти в пять раз дешевле рыночной стоимости (подробнее об этом деле читайте здесь).
- Суд уже избрал Чернышову меру пресечения – ~120 млн грн залога и процессуальные обязательства на два месяца.
- Накануне вручения подозрения высокопоставленный чиновник прибыл в Украину из зарубежной командировки. В СМИ распространялись сведения о том, что он якобы не собирается возвращаться из-за антикоррупционного расследования насчет себя, Чернышов же назвал такую информацию "кампанией по дискредитации".