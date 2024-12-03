Чернишова призначили віцепрем'єром – міністром національної єдності
На засіданні у вівторок, 3 грудня, Верховна Рада призначила Олексія Чернишова віцепрем'єр-міністром України – міністром національної єдності. Про це повідомили депутат від Голосу Ярослав Железняк та нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.
Відповідне рішення, за словами нардепів, підтримали 237 парламентарі.
Раніше двоє співрозмовників у фракції Слуга народу повідомили LIGA.net, що Чернишова розглядають на посаду віцепрем’єра – міністра національної єдності.
З 2022 року Чернишов працював головою правління НАК Нафтогаз України. А до цього він очолював Міністерство розвитку громад та територій.
У 2019–2020 роках Чернишов обіймав посаду голови Київської обласної державної адміністрації.
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