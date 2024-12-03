Чернишова призначили віцепрем'єром – міністром національної єдності

Олексій Чернишов (Фото: Facebook-акаунт політика)

На засіданні у вівторок, 3 грудня, Верховна Рада призначила Олексія Чернишова віцепрем'єр-міністром України – міністром національної єдності. Про це повідомили депутат від Голосу Ярослав Железняк та нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.

Відповідне рішення, за словами нардепів, підтримали 237 парламентарі.

Раніше двоє співрозмовників у фракції Слуга народу повідомили LIGA.net, що Чернишова розглядають на посаду віцепрем’єра – міністра національної єдності.

З 2022 року Чернишов працював головою правління НАК Нафтогаз України. А до цього він очолював Міністерство розвитку громад та територій.

У 2019–2020 роках Чернишов обіймав посаду голови Київської обласної державної адміністрації.

Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка