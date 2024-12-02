"Треба рухатися швидше". Зеленський анонсував нові кадрові перестановки в армії
Нещодавні кадрові перестановки у Збройних Силах України "не останні". Про це на брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцом повідомив президент Володимир Зеленський.
У глави держави попросили прокоментувати призначення нового командувача Сухопутних військ, заступника головнокомандувача ЗСУ та заступника керівника Офісу президента.
"Нещодавно я представляв План стійкості, передусім всередині нашої держави. І обороноздатність, спроможність, наше військо є одним з головних пріоритетних пунктів <…> Там є конкретні реформи, конкретні рішення", – сказав президент.
Зеленський додав, що ці конкретні рішення "роблять конкретні люди".
"Це не останні перестановки. Вони будуть, тому що треба рухатися швидше", – сказав глава держави, не наводячи деталей майбутніх кадрових перестановок.
- 29 листопада Зеленський провів низку призначень: Михайла Драпатого – новим командувачем Сухопутних військ, а Олега Апостола — заступником головнокомандувача ЗСУ.
- Того самого дня президент призначив заступником керівника ОП полковника Павла Палісу.