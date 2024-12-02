"Треба рухатися швидше". Зеленський анонсував нові кадрові перестановки в армії

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Нещодавні кадрові перестановки у Збройних Силах України "не останні". Про це на брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцом повідомив президент Володимир Зеленський.

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У глави держави попросили прокоментувати призначення нового командувача Сухопутних військ, заступника головнокомандувача ЗСУ та заступника керівника Офісу президента.

"Нещодавно я представляв План стійкості, передусім всередині нашої держави. І обороноздатність, спроможність, наше військо є одним з головних пріоритетних пунктів <…> Там є конкретні реформи, конкретні рішення", – сказав президент.

Зеленський додав, що ці конкретні рішення "роблять конкретні люди".

"Це не останні перестановки. Вони будуть, тому що треба рухатися швидше", – сказав глава держави, не наводячи деталей майбутніх кадрових перестановок.