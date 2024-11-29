У Сухопутних військ новий командувач – Михайло Драпатий, який обороняв Харківщину

Михайло Драпатий (Фото: ОК "Північ")

Новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України призначено Михайла Драпатого, заступником головнокомандувача ЗСУ став Олег Апостол. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів із головнокомандувачем Олександром Сирським.

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"Генерал-майор Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил. Полковник Олег Апостол – досвідчений командир 95 окремої десантно-штурмової бригади. Обидва довели свою ефективність у боях", – написав глава держави.

До цього дня командувачем Сухопутних військ був генерал-лейтенант Олександр Павлюк, якого призначили на цю посаду у лютому 2024 року. Він змінив на ній Сирського, який зараз є головкомом ЗСУ.