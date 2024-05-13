На Харківському напрямку новий командувач військ, джерела кажуть – "вкрай ефективний"

12 травня головнокомандувач ЗСУ повідомив про те, що для підсилення оборони вживаються всі необхідні заходи, зокрема кадрові

Михайло Драпатий (Фото: Facebook)

В оперативно-тактичному угрупованні військ "Харків" замінили командувача у перші дні наступу російських військ на Харківську область. Це LIGA.net підтвердили два високопоставлені співрозмовники в Силах оборони. За даними співрозмовника у Генеральному штабі Збройних Сил України видання Суспільне, ним став заступник начальника Генштабу Михайло Драпатий.

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За даними співрозмовників LIGA.net, таке рішення було зумовлене потребою у посиленні ефективності військ на напрямку.

За даними Суспільного, Драпатий замінить Юрія Галушкіна, який став командувачем ОТУВ "Харків" на початку квітня 2024 року.

Співрозмовники LIGA.net у Силах оборони оцінюють нового командувача як вкрай ефективного і досвідченого.

На початку російської збройної агресії проти України, Драпатий був командиром 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади, а у квітні 2014-го 72 ОМБр у повному складі перебувала на Сході України і була готова до виконання бойових завдань.

Під командуванням Драпатого 2-й батальйон 72 ОМБр у травні 2014 року увійшов у Маріуполь на бронетехніці для посилення підрозділів.

У серпні 2016-го його призначили командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади, яка на той час виконувала завдання в Авдіївці та Ясинуватському районі Донецької області. Від липня 2017 року він безпосередньо в зоні проведення АТО керував діями 58 ОМПБр в районі Бахмутської траси.

У серпні 2019 року 58-а бригада отримала іншого командира, а Драпатий розпочав дворічне навчання слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

До січня Драпатий 2024 року очолював оперативне угруповання "Херсон". Він відомий як один із командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонщини. У лютому 2024-го його призначили заступником начальника Генштабу ЗСУ.

12 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про те, що для підсилення оборони вживаються всі необхідні заходи та оперативно приймаються рішення, зокрема кадрові.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній. Він повідомив, що Сили оборони проводять контрударні дії та розгортають резерви для напрямків, де окупанти змогли пробитися.

Головком ЗСУ зазначив, що на Харківському напрямку тривають бої у прикордонних районах, ситуація там складна.

12 травня з Вовчанського напрямку було евакуйовано 1600 людей, а загалом в останні дні у Харківській області – 5500 осіб.

13 травня голова Харківської ОВА заявив, що російські війська у Харківській області атакують невеликими групами по нових напрямках, намагаючись розтягнути оборону ЗСУ. Ситуація важка, але українські військові відбивають усі атаки ворога.

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