Харківська область. Росія намагається розтягнути оборону ЗСУ, але ситуація контрольована – ОВА

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Генштаб)

Російські війська у Харківській області атакують невеликими групами по нових напрямках, намагаючись розтягнути оборону Збройних Сил України. Ситуація важка, але українські військові відбивають усі атаки ворога. Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у ефірі телемарафону.

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Синєгубов акцентував, що ЗСУ стримують атаки по цих напрямках й за останній час було відбито близько 15 атак.

"Ситуація доволі важка, однак всі абсолютно атаки ворога відбивають. Є збільшення сірої зони, збільшення лінії фронту, бо ворог намагається їх умисно розтягнути, атакуючи невеликими групами по нових напрямках", – сказав він.

За його словами, "ситуація важка, однак повністю контрольована воїнами ЗСУ".

Харківський напрямок, 13 травня (Мапа: Deepstate)

Він також розповів, що з небезпечних напрямків продовжується евакуація жителів. Уже вивезли 5700 людей, у планах на 13 травня – 1600.

За даними Синєгубова, завершилося засідання Ради оборони області, де були розглянуті питання щодо примусової евакуації статусних дітей, це діти, які мають статус сироти, або дітей, що позбавлені батьківського піклування, з небезпечних територій. Він зазначив, що таких дітей налічується близько 25 у Чугуївському, Харківському, Куп’янському та Ізюмському районах.

12 травня президент Володимир Зеленський заявив, що задум російських ударів на Харківщині полягає в тому, щоб розтягнути українські сили та "підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися".

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній. Він повідомив, що Сили оборони проводять контрударні дії та розгортають резерви для напрямків, де окупанти змогли пробитися.

Головком ЗСУ зазначив, що на Харківському напрямку тривають бої у прикордонних районах, ситуація там складна.

12 квітня з Вовчанського напрямку було евакуйовано 1600 людей, а загалом в останні дні у Харківській області – 5500 осіб.

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