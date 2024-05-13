Харьковская область. РФ пробует растянуть оборону ВСУ, но ситуация под контролем – ОВА

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Генштаб)

Российские войска в Харьковской области атакуют небольшими группами по новым направлениям, пытаясь растянуть оборону Вооруженных Сил Украины. Ситуация тяжелая, но украинские военные отражают все атаки врага. Об этом заявил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.

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Синегубов акцентировал, что ВСУ сдерживают атаки по этим направлениям и за последнее время было отражено около 15 атак.

"Ситуация довольно тяжелая, однако все абсолютно атаки врага отражают. Есть увеличение серой зоны, увеличение линии фронта, потому что враг пытается их умышленно растянуть, атакуя небольшими группами по новым направлениям", – сказал он.

По его словам, "ситуация тяжелая, однако полностью контролируемая воинами ВСУ".

Харьковское направление, 13 мая (Карта: Deepstate)

Он также рассказал, что с опасных направлений продолжается эвакуация жителей. Уже вывезли 5700 человек, в планах на 13 мая – 1600.

По данным Синегубова, завершилось заседание Совета обороны области, где были рассмотрены вопросы по принудительной эвакуации статусных детей, это дети, которые имеют статус сироты, или детей, лишенных родительской опеки, с опасных территорий. Он отметил, что таких детей насчитывается около 25 в Чугуевском, Харьковском, Купянском и Изюмском районах.

12 мая президент Владимир Зеленский заявил, что замысел российских ударов в Харьковской области заключается в том, чтобы растянуть украинские силы и "подорвать моральную, мотивационную основу способности украинцев защищаться".

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

Спикер ОСГВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства с Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний. Он сообщил, что Силы обороны проводят контрударные действия и развертывают резервы для направлений, где оккупанты смогли пробиться.

Главком ВСУ отметил, что на Харьковском направлении продолжаются бои в приграничных районах, ситуация там сложная.

12 апреля с Волчанского направления было эвакуировано 1600 человек, а в последние дни в Харьковской области – 5500 человек.

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