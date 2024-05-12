Зеленский: Россияне ударили по Харьковщине, чтоб растянуть наши силы и подвесить мотивацию
Замысел российских ударов в Харьковской области – чтобы растянуть украинские силы и "подвесить моральную, мотивационную основу способности украинцев защищаться". Некоторые пограничные деревни из "серой зоны" стали зоной ведения боевых действий – оккупанты пытаются закрепиться в части из них, а другую часть использовать для дальнейшего продвижения. Об этом в своем обращении сообщил президент Владимир Зеленский.
В течение дня он заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, разведки и министра внутренних дел Игоря Клименко.
"Особое внимание – Харьковской области. Продолжаются оборонные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы. Есть села, которые фактически из "серой зоны" стали зоной ведения боевых действий, и оккупант пытается в части из них закрепиться, часть просто использовать для дальнейшего продвижения", – сообщил Зеленский.
Президент отметил, что украинская задача – нанести россиянам наибольшие потери.
Он сообщил о "чрезвычайно сложной" ситуации в окрестностях города Волчанск – населенном пункте под постоянным огнем захватчиков, продолжаются контрударные действия украинских военных, в городе помогают местным жителям.
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Глава государства акцентировал: замысел российских ударов в Харьковской области состоит в том, чтобы растянуть украинские силы и "подвесить моральную, мотивационную основу способности украинцев защищаться".
Так, наиболее жестким остается Покровское направление в Донецкой области (бывшее Авдеевское) – там за сутки произошло уже 30 боевых столкновений, отметил президент.
Также жесткими являются Лиманское, Времеевское (юг Донбасса за Запорожьем), Краматорское и Купянское направления.
"Наши воины достойно отвечают оккупанту и делают все возможное, часто и невозможное, чтобы сдерживать российские штурмы и отвечать – отвечать оккупанту огнем", – подытожил президент.
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- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- Спикер ОСГВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства с Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний. Он сообщил, что Силы обороны проводят контрударные действия и развертывают резервы для направлений, где оккупанты смогли пробиться.
- В Волчанске Харьковской области остается до 500 человек, идет эвакуация. Власти Волчанска сообщили, что пока нет официальных подтверждений присутствия оккупантов в городе. Всего в области эвакуировали более 4000 человек.
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