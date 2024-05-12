Зеленский: Россияне ударили по Харьковщине, чтоб растянуть наши силы и подвесить мотивацию

Владимир Зеленский (Скриншот из видео)

Замысел российских ударов в Харьковской области – чтобы растянуть украинские силы и "подвесить моральную, мотивационную основу способности украинцев защищаться". Некоторые пограничные деревни из "серой зоны" стали зоной ведения боевых действий – оккупанты пытаются закрепиться в части из них, а другую часть использовать для дальнейшего продвижения. Об этом в своем обращении сообщил президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В течение дня он заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, разведки и министра внутренних дел Игоря Клименко.

"Особое внимание – Харьковской области. Продолжаются оборонные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы. Есть села, которые фактически из "серой зоны" стали зоной ведения боевых действий, и оккупант пытается в части из них закрепиться, часть просто использовать для дальнейшего продвижения", – сообщил Зеленский.

Президент отметил, что украинская задача – нанести россиянам наибольшие потери.

Он сообщил о "чрезвычайно сложной" ситуации в окрестностях города Волчанск – населенном пункте под постоянным огнем захватчиков, продолжаются контрударные действия украинских военных, в городе помогают местным жителям.

Читайте также: Сырский говорит, что ситуация под Харьковом сложная, продолжаются бои в приграничье

Глава государства акцентировал: замысел российских ударов в Харьковской области состоит в том, чтобы растянуть украинские силы и "подвесить моральную, мотивационную основу способности украинцев защищаться".

Так, наиболее жестким остается Покровское направление в Донецкой области (бывшее Авдеевское) – там за сутки произошло уже 30 боевых столкновений, отметил президент.

Также жесткими являются Лиманское, Времеевское (юг Донбасса за Запорожьем), Краматорское и Купянское направления.

"Наши воины достойно отвечают оккупанту и делают все возможное, часто и невозможное, чтобы сдерживать российские штурмы и отвечать – отвечать оккупанту огнем", – подытожил президент.

Читайте также: Блинкен о Харьковской области: Убежден, что Украина может эффективно удерживать фронт на востоке

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

Спикер ОСГВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства с Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний. Он сообщил, что Силы обороны проводят контрударные действия и развертывают резервы для направлений, где оккупанты смогли пробиться.

В Волчанске Харьковской области остается до 500 человек, идет эвакуация. Власти Волчанска сообщили, что пока нет официальных подтверждений присутствия оккупантов в городе. Всего в области эвакуировали более 4000 человек.

Читайте также: Потери россиян в Харьковской области. ГУР: Решили побыстрее открыть дополнительный лагерь для их пленных