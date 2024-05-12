Сырский говорит, что ситуация под Харьковом сложная, продолжаются бои у границы

Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, наносят врагу поражение

Александр Сырский (Фото: Минобороны Украины)

На Харьковском направлении продолжаются бои в приграничных районах, ситуация там сложная. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

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"На этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась. В настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ", – заявил он.

Сырский отметил, что ситуация сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, наносят врагу поражение.

Карта: DeepState

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

Спикер ОСГВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства с Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний.

По состоянию на 12 мая из Харьковской области эвакуировали более 4000 человек.

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