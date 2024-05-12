Сырский говорит, что ситуация под Харьковом сложная, продолжаются бои у границы
Александр Сырский (Фото: Минобороны Украины)

На Харьковском направлении продолжаются бои в приграничных районах, ситуация там сложная. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

"На этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась. В настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ", – заявил он.

Сырский отметил, что ситуация сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, наносят врагу поражение.

Карта: DeepState
Карта: DeepState
  • В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
  • Спикер ОСГВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства с Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний.
  • По состоянию на 12 мая из Харьковской области эвакуировали более 4000 человек.

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