Харьковщина. Утром РФ пыталась прорвать линию обороны, отправлены резервы ВСУ – Минобороны

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

На Волчанском направлении в Харьковской области российские захватчики с утра пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. Эти атаки отбиты, сообщило Министерство обороны.

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В течение суток на Волчанском направлении россияне совершали авиаудары с применением управляемых авиационных бомб, а с началом ночи оккупанты усилили огневое давление на передний край украинской обороны при поддержке артиллерии, отметили в ведомстве.

Уже около 05:00 захватчики предприняли попытку прорыва украинской линии обороны под прикрытием бронетехники – сейчас эти атаки отбиты, продолжаются бои разной интенсивности, написало Минобороны.

Чтобы усилить оборону на этом участке фронта, были направлены резервные подразделения, ВСУ продолжают сдерживать наступление врага, подытожили в сообщении.

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