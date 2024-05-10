Харьковщина. Утром РФ пыталась прорвать линию обороны, отправлены резервы ВСУ – Минобороны
На Волчанском направлении в Харьковской области российские захватчики с утра пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. Эти атаки отбиты, сообщило Министерство обороны.
В течение суток на Волчанском направлении россияне совершали авиаудары с применением управляемых авиационных бомб, а с началом ночи оккупанты усилили огневое давление на передний край украинской обороны при поддержке артиллерии, отметили в ведомстве.
Уже около 05:00 захватчики предприняли попытку прорыва украинской линии обороны под прикрытием бронетехники – сейчас эти атаки отбиты, продолжаются бои разной интенсивности, написало Минобороны.
Чтобы усилить оборону на этом участке фронта, были направлены резервные подразделения, ВСУ продолжают сдерживать наступление врага, подытожили в сообщении.
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- Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов написал, что россияне предприняли безрезультатные попытки прорвать границу диверсионно-разведывательными группами, также усилили обстрелы. Чиновник подчеркнул, что российская группировка не представляет угрозы для Харькова, ее хватает только на провокации на севере.
- Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил LIGA.net, что информация о ситуации в приграничных районах Харьковской области уточняется.
- Глава военной администрации Волчанска сообщил, что из города и окрестных населенных пунктов происходит эвакуация населения из-за российских обстрелов.
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