Харьковская область. Диверсанты РФ пыталась прорвать границу, это не угрожает городу – ОВА

ОВА призвала гражданских из приграничных населенных пунктов быть в укрытиях

Российский оккупант (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

В Харьковской области на северном направлении россияне предприняли безуспешные попытки прорвать границу диверсионно-разведывательными группами, также усилили обстрелы. Российская группировка не представляет угрозы для Харькова, ее хватает только на провокации на севере, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, оккупанты усилили обстрелы на северном направлении – прежде всего РФ наносит удары по городу Волчанск.

В течение всей ночи продолжались обстрелы управляемыми авиабомбами, из ракетных систем залпового огня и артиллерии, а также были безуспешные попытки российских ДРГ прорвать границу, акцентировал Синегубов.

"ВСУ уверенно держат позиции: не потеряно ни одного метра. Группировка противника не представляет угрозы Харькову, его сил хватает только для провокаций на северном направлении", – пояснил чиновник.

Карта: Deepstate

Сейчас все органы власти работают, находятся на местах и выполняют свои обязанности, подчеркнул председатель ОВА.

Власти призвали гражданское население пограничных населенных пунктов быть в укрытиях, поскольку для россиян нет разницы – наносить удары по военной инфраструктуре или мирным жителям.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил LIGA.net, что информация о ситуации на приграничные Харьковской области уточняется.

Вчера утром Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны отразили попытку проникновения российской диверсионно-разведывательной группы в Харьковской области.

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Украинское военное командование не исключает, что Россия может попытаться пойти наступлением на Харьков. Глава обладминистрации заявил, что у РФ для открытия новой линии фронта в Харьковской области у оккупантов недостаточно сил.

В субботу, 4 мая, Россия нанесла ракетный удар по городу, а днем 5 мая – сбросила на него несколько авиабомб.

Днем в среду, 8 мая, оккупанты нанесли удар по Харькову, прилеты были в жилой застройке. Ночью 9 мая оккупанты атаковали город ракетой С-300.

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