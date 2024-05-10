Харьковская область. Диверсанты РФ пыталась прорвать границу, это не угрожает городу – ОВА
В Харьковской области на северном направлении россияне предприняли безуспешные попытки прорвать границу диверсионно-разведывательными группами, также усилили обстрелы. Российская группировка не представляет угрозы для Харькова, ее хватает только на провокации на севере, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.
По его словам, оккупанты усилили обстрелы на северном направлении – прежде всего РФ наносит удары по городу Волчанск.
В течение всей ночи продолжались обстрелы управляемыми авиабомбами, из ракетных систем залпового огня и артиллерии, а также были безуспешные попытки российских ДРГ прорвать границу, акцентировал Синегубов.
"ВСУ уверенно держат позиции: не потеряно ни одного метра. Группировка противника не представляет угрозы Харькову, его сил хватает только для провокаций на северном направлении", – пояснил чиновник.
Сейчас все органы власти работают, находятся на местах и выполняют свои обязанности, подчеркнул председатель ОВА.
Власти призвали гражданское население пограничных населенных пунктов быть в укрытиях, поскольку для россиян нет разницы – наносить удары по военной инфраструктуре или мирным жителям.
Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил LIGA.net, что информация о ситуации на приграничные Харьковской области уточняется.
Вчера утром Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны отразили попытку проникновения российской диверсионно-разведывательной группы в Харьковской области.
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- Украинское военное командование не исключает, что Россия может попытаться пойти наступлением на Харьков. Глава обладминистрации заявил, что у РФ для открытия новой линии фронта в Харьковской области у оккупантов недостаточно сил.
- В субботу, 4 мая, Россия нанесла ракетный удар по городу, а днем 5 мая – сбросила на него несколько авиабомб.
- Днем в среду, 8 мая, оккупанты нанесли удар по Харькову, прилеты были в жилой застройке. Ночью 9 мая оккупанты атаковали город ракетой С-300.
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