Синегубов о ситуации на Харьковщине: У РФ недостаточно сил для открытия новой линии фронта

По словам главы Харьковской ОВА, активные боевые действия в регионе продолжаются возле Табаевки и Синьковки

Олег Синегубов (Фото: Харьковская ОВА)

Российские войска продолжают штурмовые действия на отдельных участках линии столкновения на Купянском направлении, однако для открытия новой линии фронта в Харьковской области у оккупантов недостаточно сил. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Он рассказал, что 2 мая на Купянском направлении было зафиксировано девять штурмовых атак. Активные боевые действия продолжаются возле Синьковки и Табаевки.

"О возможности открытия новой линии фронта говорить рано, поскольку тех сил, которые там есть, недостаточно", — отметил Синегубов.

По словам главы ОВА, чтобы ее открыть, российская оккупационная армия должна сосредоточить группировку по меньшей мере из 100 000 военнослужащих. Пока такого скопления нет.

Синегубов отметил, что в Харьковской области продолжается строительство фортификационных сооружений и принимаются необходимые меры по противодействию всем возможным вызовам.

Заместитель главы ГУР Скибицкий сообщил, что российская северная группировка, базирующаяся на границе с Харьковом, в настоящее время насчитывает 35 000 военных, но, вероятно, будет увеличена до 50 000-70 000.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Павлюк подтвердил намерения России захватить Харьков и Сумы. Но ему сложно ответить, способны ли оккупанты их реализовать теми силами, которыми они располагают.

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