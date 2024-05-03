Синегубов о ситуации на Харьковщине: У РФ недостаточно сил для открытия новой линии фронта
Российские войска продолжают штурмовые действия на отдельных участках линии столкновения на Купянском направлении, однако для открытия новой линии фронта в Харьковской области у оккупантов недостаточно сил. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Он рассказал, что 2 мая на Купянском направлении было зафиксировано девять штурмовых атак. Активные боевые действия продолжаются возле Синьковки и Табаевки.
"О возможности открытия новой линии фронта говорить рано, поскольку тех сил, которые там есть, недостаточно", — отметил Синегубов.
По словам главы ОВА, чтобы ее открыть, российская оккупационная армия должна сосредоточить группировку по меньшей мере из 100 000 военнослужащих. Пока такого скопления нет.
Синегубов отметил, что в Харьковской области продолжается строительство фортификационных сооружений и принимаются необходимые меры по противодействию всем возможным вызовам.
- Заместитель главы ГУР Скибицкий сообщил, что российская северная группировка, базирующаяся на границе с Харьковом, в настоящее время насчитывает 35 000 военных, но, вероятно, будет увеличена до 50 000-70 000.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Павлюк подтвердил намерения России захватить Харьков и Сумы. Но ему сложно ответить, способны ли оккупанты их реализовать теми силами, которыми они располагают.
Читайте также: Россияне ударили по жилой застройке в Харькове: известно об одной погибшей, двое раненых