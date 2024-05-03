Россияне ударили по жилой застройке в Харькове: известно об одной погибшей, двое раненых
Днем 3 мая российские военные ударили в зону жилой застройки в Холодногорском районе Харькова. В результате чего одна погибшая и двое раненых. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Терехов написал, что в 13:59 в Харькове раздался взрыв.
Глава областной военной администрации Олег Синегубов в 14:01 сообщил, что Россия наносит удары, и призвал жителей Харькова и района находится в укрытиях.
Позже глава ОВА проинформировал, что удар пришелся на Холодногорский район города. По предварительной информации, россияне атаковали Харьков управляемой авиационной бомбой.
В 14:22 мэр города отметил, что российская армия попала по частному центру Харькова, в результате чего разрушены несколько домов, под завалами которых могут находиться люди. Также известно, что повреждения получил трамвай с пассажирами.
В 14:35 Терехов сообщил, что в результате российской атаки погибла женщина пенсионного возраста, и есть информация о пострадавшем мужчине.
Позже в 15:04 Терехов проинформировал, что известно о втором раненом.
В настоящее время идет ликвидация последствий атаки на город.
- 30 апреля 2024 года российские военные ударили по двум районам Харькова. В Киевском и Холодногорском районах зафиксировали два прилета по гражданским объектам. Один человек погиб, семеро получили ранения.
- Впоследствии в Укрзалізниці сообщили, что в результате атаки на Харьков 30 апреля погиб железнодорожник и еще одна работница компании получила ранения.