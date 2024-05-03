Россияне ударили по жилой застройке в Харькове: известно об одной погибшей, двое раненых

Харьков (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Днем 3 мая российские военные ударили в зону жилой застройки в Холодногорском районе Харькова. В результате чего одна погибшая и двое раненых. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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Терехов написал, что в 13:59 в Харькове раздался взрыв.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов в 14:01 сообщил, что Россия наносит удары, и призвал жителей Харькова и района находится в укрытиях.

Позже глава ОВА проинформировал, что удар пришелся на Холодногорский район города. По предварительной информации, россияне атаковали Харьков управляемой авиационной бомбой.

В 14:22 мэр города отметил, что российская армия попала по частному центру Харькова, в результате чего разрушены несколько домов, под завалами которых могут находиться люди. Также известно, что повреждения получил трамвай с пассажирами.

В 14:35 Терехов сообщил, что в результате российской атаки погибла женщина пенсионного возраста, и есть информация о пострадавшем мужчине.

Позже в 15:04 Терехов проинформировал, что известно о втором раненом.

В настоящее время идет ликвидация последствий атаки на город.