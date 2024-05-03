Росіяни вдарили по житловій забудові у Харкові: відомо про одну загиблу, є двоє поранених

Харків (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Вдень 3 травня російські військові вдарили у зону житлової забудови в Холодногірському районі Харкова. Внаслідок чого є одна загибла та двоє поранених. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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Терехов написав, що о 13:59 у Харкові пролунав вибух.

Очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов о 14:01 повідомив, що Росія завдає ударів, і закликав жителів Харкова та району перебувати в укриттях.

Згодом очільник ОВА проінформував, що удару зазнав Холодногірський район міста. За попередньою інформацією, росіяни атакували Харків керованою авіаційною бомбою.

О 14:22 мер міста зазначив, що російська армія цілила по приватному центру Харкова, внаслідок чого зруйновано кілька будинків, під завалами яких можуть перебувати люди. Також відомо, що пошкоджень зазнав трамвай з пасажирами.

О 14:35 Терехов повідомив, що внаслідок російської атаки загинула жінка пенсійного віку, і є інформація щодо постраждалого чоловіка.

Пізніше о 15:04 Терехов проінформував, що відомо про другого пораненого.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки на місто.