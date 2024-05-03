Росіяни вдарили по житловій забудові у Харкові: відомо про одну загиблу, є двоє поранених
Вдень 3 травня російські військові вдарили у зону житлової забудови в Холодногірському районі Харкова. Внаслідок чого є одна загибла та двоє поранених. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Терехов написав, що о 13:59 у Харкові пролунав вибух.
Очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов о 14:01 повідомив, що Росія завдає ударів, і закликав жителів Харкова та району перебувати в укриттях.
Згодом очільник ОВА проінформував, що удару зазнав Холодногірський район міста. За попередньою інформацією, росіяни атакували Харків керованою авіаційною бомбою.
О 14:22 мер міста зазначив, що російська армія цілила по приватному центру Харкова, внаслідок чого зруйновано кілька будинків, під завалами яких можуть перебувати люди. Також відомо, що пошкоджень зазнав трамвай з пасажирами.
О 14:35 Терехов повідомив, що внаслідок російської атаки загинула жінка пенсійного віку, і є інформація щодо постраждалого чоловіка.
Пізніше о 15:04 Терехов проінформував, що відомо про другого пораненого.
Наразі триває ліквідація наслідків атаки на місто.
- 30 квітня 2024 року російські військові вдарили по двох районах Харкова. У Київському та Холодногірському районах зафіксували два прильоти по цивільних обʼєктах. Одна людина загинула, семеро зазнали поранень.
- Згодом в Укрзалізниці повідомили, що внаслідок атаки на Харків 30 квітня загинув залізничник та ще одна працівниця компанії зазнала поранень.