Синєгубов про ситуацію на Харківщині: У РФ недостатньо сил для відкриття нової лінії фронту

За словами очільника Харківської ОВА, активні бойові дії в регіоні тривають біля Табаївки та Синьківки

Олег Синєгубов (Фото: Харківська ОВА)

Російські війська продовжують штурмові дії на окремих ділянках лінії зіткнення на Куп’янському напрямку, однак для відкриття нової лінії фронту в Харківській області в окупантів недостатньо сил. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Він розповів, що 2 травня на Куп’янському напрямку було зафіксовано дев'ять штурмових атак. Активні бойові дії тривають біля Синьківки й Табаївки.

"Щодо можливості відкриття нової лінії фронту говорити зарано, адже тих сил, які там є, недостатньо", – зазначив Синєгубов.

За словами очільника ОВА, щоб її відкрити, російська окупаційна армія має зосередити угруповання щонайменше зі 100 000 військовослужбовців. Наразі такого скупчення немає.

Синєгубов зазначив, що в Харківській області продовжується будівництво фортифікаційних споруд і вживаються необхідні заходи для протидії всім можливим викликам.

Заступник очільника ГУР Скібіцький повідомив, що російське північне угруповання, яке базується на кордоні з Харковом, наразі налічує 35 000 військових, але, ймовірно, буде збільшене до 50 000-70 000.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Павлюк підтвердив наміри Росії захопити Харків і Суми. Але йому складно відповісти, чи здатні окупанти їх реалізувати тими силами, які мають у своєму розпорядженні.

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