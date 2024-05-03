ГУР каже, що в Україні 514 000 сухопутних військ Росії. Назвало кількість під Харковом

Вадим Скібіцький (Фото: ГУР)

Російська окупаційна армія має загалом 514 000 сухопутних військ, залучених у війні проти України, що перевищує оцінку у 470 000, наведену у квітні головнокомандувачем НАТО, генералом Крістофером Каволі. Про це в інтерв'ю The Economist заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

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За словами розвідника, російське північне угруповання, яке базується на кордоні з Харковом, наразі налічує 35 000 військових, але, ймовірно, буде збільшене до 50 000-70 000.

Такі цифри Скібіцький озвучив у зв'язку з імовірністю підготовки ворогом наступу на Харківську та Сумську області. На думку представника ГУР, це може розпочатися наприкінці травня або на початку червня, хоча "все залежить від міцності української оборони на Донбасі".

Крім того, у ГУР є дані, що Росія готує "дивізію резервів", яку вона згодом може додати до основних сил. Її чисельність – від 15 000 до 20 000 осіб. Водночас Скібіцький визнає, що цієї кількості недостатньо для захоплення будь-якого великого українського міста.

"Швидка операція, щоб увійти і вийти, – можливо. Але операція з захоплення Харкова чи навіть Сум – це зовсім іншого порядку. Росіяни це знають. І ми це знаємо", – сказав генерал-майор.

13 квітня головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що ситуація на східному фронті суттєво загострилася – це насамперед пов'язано зі значною активізацією наступальних дій окупантів після проведення "президентських виборів" у Росії.

Глава ГУР Буданов, прогнозуючи перебіг війни, заявив, що на Україну чекає "досить важка" ситуація найближчим часом – зокрема, "проблеми" будуть із середини травня.

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