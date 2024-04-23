Росія готує "неприємні сюрпризи", може виконати до 15% воєнних цілей – командувач Нацгвардії

Командувач Півненко переконаний, що на українські сили чекають кілька непростих місяців, проте стратегічної перемоги у росіян не буде

Олександр Півненко (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Росіяни готують для Сил оборони "неприємні сюрпризи" на неочікуваних напрямках і, можливо, вони матимуть певні досягнення і зможуть виконати 10-15% своїх цілей. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net висловив командувач Національної гвардії Олександр Півненко.

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Відповідаючи на запитання, на що Україні наразі вистачає резервів, Півненко сказав: "Щоб розуміти, що цього року противник не виграє. Не можу сказати, що для них все буде погано. Можливо, вони матимуть певні досягнення. Можливо, зможуть виконати 10-15% своїх цілей".

Але, як переконаний командувач Нацгвардії, це не буде стратегічна перемога росіян.

"А от після цього вони будуть думати, що далі. Тому що, образно, на другий такий "постріл" в них теж не вистачає боєприпасів", – сказав він.

Однак на українську армію, за прогнозами Півненка, очікують кілька непростих місяців наступу росіян, адже окупанти готують для Сил оборони "неприємні сюрпризи" на неочікуваних напрямках.

Він переконаний, що Росія не зможе "забрати" ні Запоріжжя, ні Харків, і навіть якщо знову спробує просуватись у бік Києва, то це будуть лише "демонстраційні дії".

"Хоча я очікую певних труднощів. Натиск буде – вони намагатимуться просунутися вперед, де зможуть. Ми перемістимо лінії зіткнення та підрозділи, застосуємо резерви. Будемо відпрацьовувати артилерією з FPV-дронами. Всіма засобами знищувати", – додав Півненко.

13 квітня головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що ситуація на східному фронті суттєво загострилася – це насамперед пов'язано зі значною активізацією наступальних дій окупантів після проведення "президентських виборів" у Росії.

Буданов, прогнозуючи перебіг війни, заявив, що на Україну чекає "досить важка" ситуація найближчим часом – зокрема, "проблеми" будуть із середини травня.

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