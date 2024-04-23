РФ готовит "неприятные сюрпризы", может выполнить до 15% военных целей – командующий НГУ

Командующий Пивненко убежден, что впереди у украинских сил несколько непростых месяцев, однако стратегической победы у россиян не будет

Александр Пивненко (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Россияне готовят для Сил обороны "неприятные сюрпризы" на неожиданных направлениях и, возможно, у них будут определенные достижения и они смогут выполнить 10-15% своих целей. Такое мнение в интервью LIGA.net выразил командующий Национальной гвардии Александр Пивненко.

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Отвечая на вопрос, на что Украине хватает резервов, Пивненко сказал: "Чтобы понимать, что в этом году противник не выиграет. Не могу сказать, что для них все будет плохо. Возможно, они будут иметь определенные достижения. Возможно, смогут выполнить 10-15 % своих целей".

Но, по убеждению командующего Нацгвардией, это не будет стратегическая победа россиян.

"А вот после этого они будут думать, что дальше. Потому что, образно, на второй такой "выстрел" у них тоже не хватает боеприпасов", – сказал он.

Однако украинскую армию, по прогнозам Пивненко, ожидают несколько непростых месяцев наступления россиян, так как оккупанты готовят для Сил обороны "неприятные сюрпризы" на неожиданных направлениях.

Он убежден, что Россия не сможет "забрать" ни Запорожье, ни Харьков, и даже если снова попытается продвигаться в сторону Киева, это будут только "демонстрационные действия".

"Хотя я ожидаю определенных трудностей. Давление будет – они будут пытаться продвинуться вперед, где смогут. Мы переместим линии столкновения и подразделения, применим резервы. Будем отрабатывать артиллерией с FPV-дронами. Всеми средствами уничтожать", – добавил Пивненко.

13 апреля главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что ситуация на восточном фронте существенно обострилась – это, прежде всего, связано со значительной активизацией наступательных действий оккупантов после проведения "президентских выборов" в России.

Буданов, прогнозируя ход войны, заявил, что Украину ждет "достаточно тяжелая" ситуация в ближайшее время – в частности, "проблемы" будут с середины мая.

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