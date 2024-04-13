Сырский: Ситуация на восточном фронте существенно обострилась после псевдовыборов РФ
Обстановка на Восточном фронте существенно обострилась в последние дни – это, прежде всего, связано со значительной активизацией наступательных действий российских захватчиков после проведения оккупантами "выборов президента". Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Обстановка на Восточном фронте в последние дни существенно обострилась. Это связано, прежде всего, со значительной активизацией наступательных действий противника после проведения в РФ президентских выборов", – сообщил он.
Оккупанты активно атакуют украинские позиции на Лиманском, Бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники, а на Покровском (бывшем Авдеевском) направлении пытаются прорвать украинскую оборону, используя десятки танков и боевых машин пехоты, отметил главком.
Таким действиям врага способствует теплая сухая погода, сделавшая танкодоступной большую часть открытых участков местности, пояснил Сырский.
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Несмотря на значительные потери, захватчики наращивают усилия по применению новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добиваются тактического успеха, сообщил военачальник.
"Поэтому, первый день моей работы в районе операции посвящен именно этому направлению и принятию всех необходимых мер по стабилизации обстановки, повышению эффективности действий наших войск и нанесению максимальных потерь подразделениям противника", – отметил главком.
Сырский сообщил, что по результатам выводов о действиях РФ приняты решения по усилению наиболее проблемных участков обороны средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.
Кроме того, были пополнены запасы дронов всех типов, противотанковых ракет, перемещены дополнительные резервы сил и средств, заметил военный.
- За сутки Силы обороны ликвидировали 1030 российских оккупантов, уничтожили 32 артиллерийские системы и 70 единиц бронетехники захватчиков.
- Минобороны сообщило, что интенсивные бои за Богдановку на Бахмутском направлении продолжаются, населенный пункт под контролем Сил обороны.
- Президент Зеленский заявил, что Украина может победить Россию, используя современное оружие. У государства есть план контрнаступления.
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