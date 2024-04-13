Сырский: Ситуация на восточном фронте существенно обострилась после псевдовыборов РФ

По результатам выводов о действиях оккупантов приняты решения усилить наиболее проблемные участки обороны средствами РЭБ и ПВО, пополнены резервы

Александр Сырский (Фото: Генштаб ВСУ

Обстановка на Восточном фронте существенно обострилась в последние дни – это, прежде всего, связано со значительной активизацией наступательных действий российских захватчиков после проведения оккупантами "выборов президента". Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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"Обстановка на Восточном фронте в последние дни существенно обострилась. Это связано, прежде всего, со значительной активизацией наступательных действий противника после проведения в РФ президентских выборов", – сообщил он.

Оккупанты активно атакуют украинские позиции на Лиманском, Бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники, а на Покровском (бывшем Авдеевском) направлении пытаются прорвать украинскую оборону, используя десятки танков и боевых машин пехоты, отметил главком.

Таким действиям врага способствует теплая сухая погода, сделавшая танкодоступной большую часть открытых участков местности, пояснил Сырский.

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Несмотря на значительные потери, захватчики наращивают усилия по применению новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добиваются тактического успеха, сообщил военачальник.

"Поэтому, первый день моей работы в районе операции посвящен именно этому направлению и принятию всех необходимых мер по стабилизации обстановки, повышению эффективности действий наших войск и нанесению максимальных потерь подразделениям противника", – отметил главком.

Сырский сообщил, что по результатам выводов о действиях РФ приняты решения по усилению наиболее проблемных участков обороны средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Кроме того, были пополнены запасы дронов всех типов, противотанковых ракет, перемещены дополнительные резервы сил и средств, заметил военный.

За сутки Силы обороны ликвидировали 1030 российских оккупантов, уничтожили 32 артиллерийские системы и 70 единиц бронетехники захватчиков.

Минобороны сообщило, что интенсивные бои за Богдановку на Бахмутском направлении продолжаются, населенный пункт под контролем Сил обороны.

Президент Зеленский заявил, что Украина может победить Россию, используя современное оружие. У государства есть план контрнаступления.

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