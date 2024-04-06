Йдуть жорстокі бої, але Часів Яр залишається під контролем ЗСУ – Сирський
Місто Часів Яр Донецької області, попри жорстокі бої на схід від міста, залишається під контролем українських сил. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.
За словами головкома, найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону українських військ.
"Часів Яр залишається під нашим контролем, всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі", – констатував він.
Сирський зазначив, що особливо складна обстановка зараз:
→ на Бахмутському напрямку в районах східніше Часового Яру та Кліщіївки;
→ на Авдіївському – в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського;
→ на Новопавлівському – в районі Новомихайлівки.
5 квітня в інтерв'ю LIGA.net командир батальйону безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92 бригади Юрій Федоренко заявив, що російські загарбники найбільше тиснуть у напрямку Часового Яру, від березня вони мають там тактичні успіхи, але вони не "максимально критичні".
- 4 січня 2024 року представник Сухопутних військ повідомив, що Часів Яр – це наступна мета окупантів, їх завдання-мінімум – захопити це місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні кордони Донецької області.
- 8 лютого тодішній командувач Сухопутних військ Сирський заявив, що окупанти намагаються прорвати українську оборону в районі Часового Яру.
- 5 квітня російська пропаганда заявила, що окупанти зайшли у передмістя Часового Яру, речник Східного командування ЗСУ спростував це.
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