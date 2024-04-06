Йдуть жорстокі бої, але Часів Яр залишається під контролем ЗСУ – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі

Олександр Сирський (Фото: Telegram)

Місто Часів Яр Донецької області, попри жорстокі бої на схід від міста, залишається під контролем українських сил. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

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За словами головкома, найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону українських військ.

"Часів Яр залишається під нашим контролем, всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі", – констатував він.

Сирський зазначив, що особливо складна обстановка зараз:

→ на Бахмутському напрямку в районах східніше Часового Яру та Кліщіївки;

→ на Авдіївському – в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського;

→ на Новопавлівському – в районі Новомихайлівки.

Мапа: Deepstate

5 квітня в інтерв'ю LIGA.net командир батальйону безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92 бригади Юрій Федоренко заявив, що російські загарбники найбільше тиснуть у напрямку Часового Яру, від березня вони мають там тактичні успіхи, але вони не "максимально критичні".

4 січня 2024 року представник Сухопутних військ повідомив, що Часів Яр – це наступна мета окупантів, їх завдання-мінімум – захопити це місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні кордони Донецької області.

8 лютого тодішній командувач Сухопутних військ Сирський заявив, що окупанти намагаються прорвати українську оборону в районі Часового Яру.

5 квітня російська пропаганда заявила, що окупанти зайшли у передмістя Часового Яру, речник Східного командування ЗСУ спростував це.

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