Идут жестокие бои, но Часов Яр остается под контролем ВСУ – Сырский

Главнокомандующий ВСУ отметил, что все попытки противника прорваться к населенному пункту потерпели неудачу

Александр Сырский (Фото: Telegram)

Город Часов Яр Донецкой области, несмотря на жестокие бои к востоку от города, остается под контролем украинских сил. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

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По словам главкома, наиболее жесткие бои на сегодня продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часового Яра, где враг пытается прорвать оборону украинских войск.

"Часов Яр остается под нашим контролем, все попытки противника прорваться к населенному пункту потерпели неудачу", – констатировал он.

Сырский отметил, что особенно сложная обстановка сейчас:

→ на Бахмутском направлении в районах восточнее Часового Яра и Клещеевки;

→ на Авдеевском – в районах Бердичев, Орловки, Водяного, Первомайского;

→ на Новопавловском – в районе Новомихайловки.

Карта: Deepstate

5 апреля в интервью LIGA.net командир батальона беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92 бригады Юрий Федоренко заявил, что российские захватчики больше всего давят в направлении Часового Яра, с марта они имеют там тактические успехи, но они не "максимально критические".

4 января 2024 представитель Сухопутных войск сообщил, что Часов Яр – это следующая цель оккупантов, их задача-минимум – захватить этот город для дальнейшей атаки и выхода на административные границы Донецкой области.

8 февраля тогдашний командующий Сухопутными войсками Сырский заявил, что оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в районе Часового Яра.

5 апреля российская пропаганда заявила, что оккупанты зашли в пригород Часового Яра, спикер Восточного командования ВСУ опроверг это.

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