Без води, газу, електроенергії та тиші: у Часовому Яру залишається 875 жителів – голова МВА

Часів Яр (Фото: EPA)

У Часовому Яру на Донеччині залишається 875 жителів, здебільшого – люди похилого віку, які не наважуються на евакуацію. Тиші у місті останні місяці не було – обстріли не вщухають. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус.

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За даними Чауса, люди залишаються у своїх квартирах і будинках, попри те, що влада намагається їх переконати евакуюватися.

"Вчора влаштовували онлайн-міст, телеміст, з одним із "шелтерів" (прихистків для внутрішньо переміщених осіб. – Ред.), який розташовано у центрі України, показували наших жителів, які вже виїхали, які послуги вони отримують", – розповів Чаус.

Однак за його словами, попри обстріли, відсутність електроенергії, води та газу – чимало жителів не готові виїжджати. Більшість – це люди пенсійного віку, адже, зазначив він, вони не розуміють, як вони себе будуть бачити у суспільстві далі.

"Тут вони перебувають удома. Так, постійна небезпека. Так, постійно стріляють. Так, відсутність електроенергії, води, газу. Але вони вдома. Це їхній основний наратив. Вони кажуть, що вони вдома і їм немає куди їхати. Постійні обстріли, що не вщухають, тиші у місті в останні місяці просто не існує", – акцентував посадовець.

Чаус наголосив, що російська артилерія та авіація атакують щоденно, хоча і є хвилини затишшя. Для тих, хто залишається у місті, привозять воду та продуктові набори.

4 січня 2024 року представник Сухопутних військ повідомив, що Часів Яр – це наступна мета окупантів, їх завдання-мінімум – захопити це місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні кордони Донецької області.

8 лютого Сирський заявив, що окупанти намагаються прорвати українську оборону в районі Часового Яру.

Також 22 лютого Євлаш повідомляв, що на Бахмутському напрямку російська армія намагається зайняти рубіж на річці Сіверський Донець.

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