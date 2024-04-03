Без воды, газа, электроэнергии и тишины: в Часовом Яру остается 875 жителей – глава МВА

Часов Яр (Фото: EPA)

В Часовом Яру Донецкой области остается 875 жителей, в основном – пожилые люди, которые не решаются на эвакуацию. Тишины в городе последние месяцы не было – обстрелы не утихают. Об этом в эфире Радио Свобода рассказал начальник городской военной администрации Сергей Чаус.

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По данным Чауса, люди остаются в своих квартирах и домах, несмотря на то, что власти пытаются их убедить эвакуироваться.

"Вчера устраивали онлайн-мост, телемост, с одним из "шелтеров" (приютов для внутренне перемещенных лиц – ред.), который находится в центре Украины, показывали наших жителей, которые уже выехали, какие услуги они получают", – рассказал Чаус.

Однако, по его словам, несмотря на обстрелы, отсутствие электроэнергии, воды и газа – многие жители не готовы выезжать. Большинство – это люди пенсионного возраста, ведь, отметил он, они не понимают, как они себя будут видеть в обществе дальше.

"Здесь они находятся дома. Да, постоянная опасность. Да, постоянно стреляют. Да, отсутствие электроэнергии, воды, газа. Но они дома. Это их основной нарратив. Они говорят, что они дома и им некуда ехать. Постоянные обстрелы, которые не утихают, тишины в городе в последние месяцы просто не существует", – акцентировал чиновник.

Чаус отметил, что российская артиллерия и авиация атакуют ежедневно, хотя и есть минуты затишья. Для тех, кто остается в городе, привозят воду и продуктовые наборы.

4 января 2024 года представитель Сухопутных войск сообщил, что Часов Яр – это следующая цель оккупантов, их задача-минимум – захватить этот город для дальнейшей атаки и выхода на административные границы Донецкой области.

8 февраля Сырский заявил, что оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в районе Временного Яра.

Также 22 февраля Евлаш сообщал, что на Бахмутском направлении российская армия пытается занять рубеж на реке Северский Донец.

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