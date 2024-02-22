У районі Бахмута росіяни намагаються зайняти рубіж по річці Сіверський Донець – ЗСУ
На Бахмутському напрямку російська армія намагається зайняти рубіж по річці Сіверський Донець. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник пресслужби східного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.
"Що стосується Кліщіївки й Андріївки – там противник намагається вийти на річку Сіверський Донець, зайняти також оборону по рубежу цієї річки. Будь-який бар’єрний рубіж сприяє утриманню оборони, тому противник намагається відновити втрачене положення. Наші військові роблять усе можливе, щоб не допустити цього", – розповів Євлаш.
Коментуючи ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку, він зазначив, що ворог продовжує тиснути в районі Синьківки, намагаючись її захопити. Але безуспішно.
Складним місцем залишається Торський виступ поблизу річки Чорний Жеребець, населений пункт Терни – туди противник стягує резерви, намагається наступати й закріпитися.
- 4 січня 2024 року представник Сухопутних військ повідомив, що Часів Яр – це наступна мета окупантів, їхнє завдання-мінімум – захопити це місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні кордони Донецької області.
- 8 лютого тодішній командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що окупанти намагаються прорвати українську оборону в районі Часового Яру.
Читайте також: ЗСУ: Під Бахмутом Росія стягує резерви. Йде у лобові та флангові атаки біля Богданівки