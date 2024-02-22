В районе Бахмута россияне пытаются занять рубеж по реке Северский Донец – ВСУ

На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия в районе Часова Яра, Клещеевки и Андреевки, заявил Илья Евлаш

Северский Донец (Скриншот по видео)

На Бахмутском направлении российская армия пытается занять рубеж по реке Северский Донец. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник пресс-службы восточной группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

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"Что касается Клещеевки и Андреевки – там противник пытается выйти на реку Северский Донец, занять там также оборону по рубежу этой реки. Любой барьерный рубеж способствует удержанию обороны, поэтому противник пытается восстановить утраченное положение. Наши военные делают все возможное, чтобы не допустить этого", – рассказал Евлаш.

Комментируя ситуацию на Лимано-Купянском направлении, он отметил, что враг продолжает давить в районе Синьковки, пытаясь ее захватить. Но безуспешно.

Сложным местом остается Торское выступление у реки Черный Жеребец, населенный пункт Терны – туда противник стягивает резервы, пытается наступать и закрепиться.

4 января 2024 года представитель Сухопутных войск сообщил, что Часов Яр – это следующая цель окупантов, их задача-минимум – захватить этот город для дальнейшей атаки и выхода на административные границы Донецкой области.

8 февраля тогдашний командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в районе Временного Яра.

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