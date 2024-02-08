Сирський на Бахмутському напрямку: Окупанти намагаються прорватися у районі Часового Яру

Загарбники вдаються до локальних дій малими штурмовими групами під прикриттям дронів та артилерії, широко застосовують дрони-камікадзе та РЕБ

Фото: Сухопутні війська

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський здійснив черговий візит до українських захисників, які тримають оборону на Бахмутському напрямку. Військовий повідомив, що окупанти намагаються прорвати українську оборону в районі Часового Яру, та розповів про штабну роботу.

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"Ворог намагається прорвати нашу оборону в районі Часового Яру та вдається до локальних дій малими штурмовими групами під прикриттям дронів та артилерії. Широко застосовує дрони-камікадзе та використовує засоби радіоелектронної боротьби", – повідомив Сирський.

За словами командувача, ситуація є напруженою, вимагає постійного контролю та оперативного ухвалення рішень безпосередньо на місцях.

Він заслухав командирів бригад щодо актуальної ситуації, провів оцінку ефективності вогневого ураження, а також розглянув нові способи підвищення вогневих спроможностей українських військ.

Окрім цього, Сирський з командирами частин та підрозділів обговорив ймовірну тактику дій окупантів та варіанти подальшого розвитку бойових дій. Опісля цього військові разом спланували сценарії відсічі загарбників та недопущення їхнього просування вперед.

За результатами роботи на напрямку командувач ухвалив низку рішень, зокрема щодо зосередження основних зусиль захисників на загрозливих напрямках та застосування маневру вогневими засобами.

"Командувач, як завжди, звернув увагу командирів на ключовий пріоритет – це збереження життя наших воїнів та мінімізація втрат", – підсумовують у пресслужбі Сухопутних військ.

4 січня 2024 року речник Сухопутних військ повідомив, що Часів Яр – це наступна мета росіян, їхнє завдання-мінімум – захопити це місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні межі Донецької області.

3 лютого Сирський здійснив чергову робочу поїздку до військових частин та підрозділів, які ведуть оборону на Куп’янському напрямку: на цій ділянці фронту росіяни наразі ведуть інтенсивні штурми та активно підтягують резерви.

8 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили вісім атак окупантів неподалік Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

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