Сырский на Бахмутском направлении: Оккупанты пытаются прорваться в районе Часова Яра
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский совершил очередной визит к украинским защитникам, которые держат оборону на Бахмутском направлении. Военный сообщил, что оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в районе Часова Яра, и рассказал о штабной работе.
"Враг пытается прорвать нашу оборону в районе Часова Яра и предпринимает локальные действия малыми штурмовыми группами под прикрытием дронов и артиллерии. Широко применяет дроны-камикадзе и использует средства радиоэлектронной борьбы", – сообщил Сырский.
По словам командующего, ситуация напряженная, требует постоянного контроля за обстановкой и оперативного принятия решений непосредственно на местах.
Он заслушал командиров бригад об актуальной обстановке, провел оценку эффективности огневого поражения, а также рассмотрел новые способы повышения огневых возможностей украинских войск.
Кроме того, Сырский с командирами частей и подразделений обсудил вероятную тактику действий оккупантов и варианты дальнейшего развития боевых действий. После этого военные вместе спланировали сценарии отпора захватчикам и недопущения их продвижения вперед.
По результатам работы на направлении командующий принял ряд решений, в частности о сосредоточении основных усилий защитников на опасных направлениях и применении маневра огневыми средствами.
"Командующий, как всегда, обратил внимание командиров на ключевой приоритет – это сохранение жизни наших воинов и минимизация потерь", – заключают в пресс-службе Сухопутных войск.
- 4 января 2024 года спикер Сухопутных войск сообщил, что Часов Яр – это следующая цель россиян, их задача минимум – захватить этот город для дальнейшей атаки и выхода на административные границы Донецкой области.
- 3 февраля Сырский совершил очередную рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые ведут оборону на Купянском направлении: на этом отрезке фронта россияне ведут интенсивные штурмы и активно подтягивают резервы.
- 8 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что на Бахмутском направлении Силы обороны отразили восемь атак оккупантов неподалеку от Ивановского и Клещеевки Донецкой области.
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