Сырский на Бахмутском направлении: Оккупанты пытаются прорваться в районе Часова Яра

Захватчики предпринимают локальные действия малыми штурмовыми группами под прикрытием дронов и артиллерии, широко применяют дроны-камикадзе и РЭБ

Фото: Сухопутные войска

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский совершил очередной визит к украинским защитникам, которые держат оборону на Бахмутском направлении. Военный сообщил, что оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в районе Часова Яра, и рассказал о штабной работе.

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"Враг пытается прорвать нашу оборону в районе Часова Яра и предпринимает локальные действия малыми штурмовыми группами под прикрытием дронов и артиллерии. Широко применяет дроны-камикадзе и использует средства радиоэлектронной борьбы", – сообщил Сырский.

По словам командующего, ситуация напряженная, требует постоянного контроля за обстановкой и оперативного принятия решений непосредственно на местах.

Он заслушал командиров бригад об актуальной обстановке, провел оценку эффективности огневого поражения, а также рассмотрел новые способы повышения огневых возможностей украинских войск.

Кроме того, Сырский с командирами частей и подразделений обсудил вероятную тактику действий оккупантов и варианты дальнейшего развития боевых действий. После этого военные вместе спланировали сценарии отпора захватчикам и недопущения их продвижения вперед.

По результатам работы на направлении командующий принял ряд решений, в частности о сосредоточении основных усилий защитников на опасных направлениях и применении маневра огневыми средствами.

"Командующий, как всегда, обратил внимание командиров на ключевой приоритет – это сохранение жизни наших воинов и минимизация потерь", – заключают в пресс-службе Сухопутных войск.