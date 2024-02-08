За добу Росія найбільше штурмувала під Авдіївкою та Новобахмутівкою: по 27 атак – карта
Російські окупанти наступають у районах Новобахмутівки, Авдіївки, Невельського та Первомайського. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. З них найбільше, 27, – в районах Новобахмутівки й Авдіївки. Ще 22 атаки було відбито на Мар'їнському напрямку.
Також Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак біля Невельського та Первомайського Донецької області.
На Куп’янському напрямку українські військові відбили три атаки біля Синьківки й Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили дев'ять атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Торське Донецької області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито вісім атак окупантів неподалік Іванівського та Кліщіївки Донецької області.
На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили дві атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
Українська авіація завдала ударів по шістьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Ракетники завдали ударів по трьох районах зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та двох складах боєприпасів противника.
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