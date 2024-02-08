За добу Росія найбільше штурмувала під Авдіївкою та Новобахмутівкою: по 27 атак – карта

Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення, з них 22 атаки було відбито на Мар'їнському напрямку

ЗСУ (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Російські окупанти наступають у районах Новобахмутівки, Авдіївки, Невельського та Первомайського. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. З них найбільше, 27, – в районах Новобахмутівки й Авдіївки. Ще 22 атаки було відбито на Мар'їнському напрямку.

Скриншот: Deepstate

Також Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак біля Невельського та Первомайського Донецької області.

На Куп’янському напрямку українські військові відбили три атаки біля Синьківки й Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону.

Скриншот: Deepstate

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дев'ять атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Торське Донецької області.

Скриншоту: Deepstate

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито вісім атак окупантів неподалік Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

Скриншот: Deepstate

На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили дві атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Скриншот: Deepstate



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