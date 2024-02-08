За сутки РФ больше всего штурмовала под Авдеевкой и Новобахмутовкой: по 27 атак – карта

За прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновения, из них 22 атаки были отражены на Марьинском направлении

ВСУ (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Российские оккупанты наступают в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Невельского и Первомайского. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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За прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновения. Из них больше всего, 27 – в районах Новобахмутовки и Авдеевки. Еще 22 атаки были отбиты на Марьинском направлении.

Скриншот: Deepstate

Также Силы обороны за прошедшие сутки отбили 13 атак возле Невельского и Первомайского Донецкой области.

На Купянском направлении украинские военные отразили три атаки возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону.

Скриншот: Deepstate

На Лиманском направлении украинские воины отразили девять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Торское Донецкой области.

Скриншот: Deepstate

На Бахмутском направлении Силами обороны отбиты восемь атак оккупантов неподалеку от Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

Скриншот: Deepstate

На Запорожском направлении ВСУ отразили две атаки противника западнее Вербового и Работиного Запорожской области.

Скриншот: Deepstate



Украинская авиация нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Ракетчики нанесли удары по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и двум складам боеприпасов противника.

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