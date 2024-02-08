Дронова атака на Одесу: пошкоджені недобудована багатоповерхівка і навчальний заклад
В Одесі у ніч проти 8 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги через російську атаку із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед", про це повідомляли Сили оборони півдня України та голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер. За даними Кіпера, внаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.
О 02:54 голова Одеської ОВА заявив, що внаслідок нічної дронової атаки на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури: без загиблих і постраждалих.
Він розповів, що ударом ворожого безпілотника було пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скло. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу – пробитий дах, перекриття, вибиті вікна, пожеж не зафіксовано.
"Всі відповідні служби працюють. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.
Підрозділи ППО результативно відпрацювали по переважній більшості ворожих цілей", – підсумував він.
В Одеській області майже опівночі зазвучали сигнали тривоги. У місцевих пабліках писали про звуки вибухів у районі міста, які пролунали близько 00:18.
В ОВА закликали жителів міста й області залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги. В мерії розповіли про роботу ППО в місті через атаку "Шахедів". Тоді ж і командування Повітряних сил ЗСУ закликало жителів Одеси перебувати в укриттях.
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