Дронова атака на Одесу: пошкоджені недобудована багатоповерхівка і навчальний заклад

Одеса. Ілюстративне зображення (Фото: ДСНС)

В Одесі у ніч проти 8 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги через російську атаку із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед", про це повідомляли Сили оборони півдня України та голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер. За даними Кіпера, внаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

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О 02:54 голова Одеської ОВА заявив, що внаслідок нічної дронової атаки на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури: без загиблих і постраждалих.

Він розповів, що ударом ворожого безпілотника було пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скло. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу – пробитий дах, перекриття, вибиті вікна, пожеж не зафіксовано.

"Всі відповідні служби працюють. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Підрозділи ППО результативно відпрацювали по переважній більшості ворожих цілей", – підсумував він.

В Одеській області майже опівночі зазвучали сигнали тривоги. У місцевих пабліках писали про звуки вибухів у районі міста, які пролунали близько 00:18.

В ОВА закликали жителів міста й області залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги. В мерії розповіли про роботу ППО в місті через атаку "Шахедів". Тоді ж і командування Повітряних сил ЗСУ закликало жителів Одеси перебувати в укриттях.

Російська армія атакувала Україну ракетами типу С-300 та дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 25 січня. Голова Одеської ОВА Кіпер заявив, що в Одесі зафіксовано приліт у промисловий об'єкт, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Відомо про двох постраждалих.

7 лютого з самого ранку Росія завдавала масованої ракетно-дронової атаки по Україні. Повідомлялося про влучання у Харкові, постраждали двоє осіб. Унаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтні лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.

Під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні російські загарбники поцілили по Миколаєву: унаслідок цього загинула людина, є постраждалі, також є руйнування.

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