Дроновая атака на Одессу: повреждены недостроенная многоэтажка и учебное заведение

В Одесской области почти в полночь зазвучали сигналы тревоги – армия России запустила "шахеды"

Одесса. Иллюстративное изображение (Фото: ДСНС)

В Одессе в ночь на 8 февраля прогремели взрывы во время воздушной тревоги из-за российской атаки с применением дронов-камикадзе типа "Шахед", об этом сообщали Силы обороны юга Украины и глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера. По данным Кипера, в результате вражеской атаки зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

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В 02:54 глава Одесской ОГА заявил, что в результате ночной дроновой атаки на Одессу есть повреждения гражданской инфраструктуры: без погибших и пострадавших.

Он рассказал, что ударом вражеского беспилотника была повреждена недостроенная многоэтажка, выбиты стекла. Также зафиксировано повреждение здания учебного заведения – пробита крыша, перекрытия, выбиты окна, пожаров не зафиксировано.

"Все соответствующие службы работают. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Подразделения ПВО результативно отработали по подавляющему большинству вражеских целей", – подытожил он.

В Одесской области почти в полночь зазвучали сигналы тревоги. В местных пабликах писали о звуках взрывов в районе города, которые прозвучали около 00:18.

В ОГА призвали жителей города и области оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. В мэрии рассказали о работе ПВО в городе из-за атаки "Шахедов". Тогда же и командование Воздушных сил ВСУ призвало жителей Одессы находиться в укрытиях.

Российская армия атаковала Украину ракетами типа С-300 и дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 25 января. Глава Одесской ОВА Кипер заявил, что в Одессе зафиксирован прилет в промышленный объект, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Известно о двух пострадавших.

7 февраля с самого утра Россия наносила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. Сообщалось о попадании в Харькове, пострадали два человека. В результате вражеской атаки обломками ракеты в столице повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии.

Во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине российские захватчики попали по Николаеву: в результате погиб человек, есть пострадавшие, также есть разрушения.

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