ЗСУ: Росія атакувала Україну "шахедами" та С-300. В Одесі є прильоти по промисловості — відео
Російська армія атакувала Україну ракетами типу С-300 та дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 25 січня. Про це повідомили в командуванні Повітряних сил.
Військові заявляють, що ворог випустив 14 безпілотників із району Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.
Також було запущено чотири зенітні керовані ракети С-300 з Бєлгородської області у напрямку Харкова, а також одну — із захоплених територій Донбасу.
Зенітники та мобільні вогневі групи збили 11 "шахедів" в Одеській та Миколаївській областях.
Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що в Одесі зафіксовано приліт у промисловий об'єкт, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Відомо про двох постраждалих.
- Вранці 23 січня російські загарбники завдали 10 ударів по Київському та Салтівському районах Харкова.
- Вдень 24 січня рятувальники завершили роботи з розбирання завалів. Унаслідок ворожого удару загинули 10 людей.
- Головнокомандувач ЗСУ Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину.
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