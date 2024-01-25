ЗСУ: Росія атакувала Україну "шахедами" та С-300. В Одесі є прильоти по промисловості — відео

Мобільна вогнева група (Фото: ЗСУ)

Російська армія атакувала Україну ракетами типу С-300 та дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 25 січня. Про це повідомили в командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що ворог випустив 14 безпілотників із району Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Також було запущено чотири зенітні керовані ракети С-300 з Бєлгородської області у напрямку Харкова, а також одну — із захоплених територій Донбасу.

Зенітники та мобільні вогневі групи збили 11 "шахедів" в Одеській та Миколаївській областях.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що в Одесі зафіксовано приліт у промисловий об'єкт, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Відомо про двох постраждалих.

Вранці 23 січня російські загарбники завдали 10 ударів по Київському та Салтівському районах Харкова.

Вдень 24 січня рятувальники завершили роботи з розбирання завалів. Унаслідок ворожого удару загинули 10 людей.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину.

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